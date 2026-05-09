ДСБ: Пловдив не е сцена за геополитическите внушения на Кремъл

„Пловдив е древен европейски град, а не сцена за геополитическите внушения на Кремъл“. Това заявяват в декларация от градското ръководство на ДСБ по повод анонсираното качване на руския посланик Елеонора Митрофанова на паметника „Альоша“ на днешния 9 май.

Дипломатът за пореден път ще иде на върха на Бунарджика в събитие, организирано под патронажа на Георги Гергов. Това провокира политическа реакция от страна на ДСБ, откъдето заявяват, че „днешното посещение на руския посланик в България Елеонора Митрофанова пред Монумента на Окупационната Червена Армия – „Альоша" в Пловдив е не просто дипломатически акт или историческо възпоменание. То е поредна демонстрация на опита на съвременна Русия да използва съветските паметници като инструмент на политическо влияние, пропаганда и хибридно въздействие върху българското общество„.

Ето цялата декларация на ДСБ- Пловдив:

Скъпи пловдивчани, честит Ден на Европа – деня на мира, свободата и обединението на европейските народи. Това е дата, символизираща победата на демокрацията над тоталитаризма и утвърждаването на ценности като човешко достойнство, върховенство на закона, свобода на словото и правото на народите сами да определят своето бъдеще. За България европейският път е цивилизационен избор и гаранция за независимост, сигурност и развитие.

Днешното посещение на руския посланик в България Елеонора Митрофанова пред Монумента на Окупационната Червена Армия – „Альоша“ в Пловдив е не просто дипломатически акт или историческо възпоменание. То е поредна демонстрация на опита на съвременна Русия да използва съветските паметници като инструмент на политическо влияние, пропаганда и хибридно въздействие върху българското общество.

На 9 май Кремъл не отбелязва просто края на Втората световна война. Режимът в Москва използва този ден като средство за легитимиране на собствената си агресивна външна политика, за оправдание на войната срещу Украйна и за поддържане на мрежи от влияние в държави от Източна Европа, включително и в България.

Нека ясно напомним един исторически факт – България е сред държавите, признати за загубили войната, именно с участието и гласа на СССР. Да се чества безкритично т.нар. „Ден на победата“ означава да се игнорира националният интерес и историческата истина. Това не е ден на българска победа. Това е дата, след която България попада в сферата на съветския тоталитарен контрол за десетилетия напред.

Руската федерация официално определи България като „вражеска държава“. В същото време сме обект на постоянни пропагандни кампании, дезинформация и хибридни форми на агресия, чиято цел е да разделят обществото, да отслабят европейската ориентация на страната ни и да подкопаят доверието в демократичните институции.

Именно затова смятаме, че темата за паметника „Альоша“ не е въпрос единствено на история или градска среда. Това е въпрос на национално достойнство, на демократична памет и на способността на България да се освободи от символите на чуждо имперско влияние.

Още в началото на 2024 година ДСБ – Пловдив предложи паметникът на съветската армия да бъде преместен от централното си място над града. Днешното присъствие на руския посланик в Пловдив е поредното доказателство, че този монумент продължава да бъде използван като политически актив на руската пропаганда.

Ние не призоваваме към заличаване на историята. Напротив – историята трябва да бъде познавана в нейната цялост, с всички последици от съветската окупация, репресиите на комунистическия режим и загубените десетилетия за България. Но демократична европейска България няма задължение да поддържа в центъра на своите градове символи на тоталитарна и чужда имперска власт. Пловдив е древен европейски град, а не сцена за геополитическите внушения на Кремъл.

ДСБ – Пловдив ще продължи последователно да защитава българския национален интерес, европейския път на страната и необходимостта България да бъде свободна от зависимостите и влиянието на съвременна Русия.