Драматичен спад в млечния сектор у нас

Производството на сурово мляко е намаляло с 25% за пет години, а вносът на млечни продукти е нараснал с до 43%

КЗК: Българските потребители плащат едни от най-високите цени на млечни продукти в Европа

Секторен анализ на КЗК показва сериозни проблеми в млечния сектор – спад в производството, по-малко ферми и животни, растящи разходи и увеличен внос на млечни продукти

Драстичен спад в производството и намаляващ брой ферми очертават тревожното състояние на млечния сектор в България. Това показват междинните данни от секторен анализ на Комисия за защита на конкуренцията, представени по време на изнесено заседание в Аграрен университет – Пловдив.

Председателят на комисията Росен Карадимов заяви, че институцията ще предложи конкретни мерки към изпълнителната власт за подобряване на ситуацията и развитие на млечния сектор. По думите му анализът цели да установи пазарните изкривявания и да предложи решения за по-добра конкурентна среда.

Според междинните резултати през последните пет години производството на сурово прясно мляко в страната е намаляло с около 25%. В същото време вносът на млечни продукти е нараснал с до 43%, което показва, че българското производство не успява да задоволи вътрешното потребление.

Данните очертават и сериозен спад в животновъдството. За пет години броят на млекодайните животни е намалял с 26% при кравите, с 46% при овцете и с 42% при козите. Паралелно с това рязко намалява и броят на стопанствата – с около 70% при козевъдните, 66% при говедовъдните и 65% при овцевъдните ферми.

В същото време разходите за производство на сурово мляко продължават да растат – с около 27% при кравето и с 46% при овчето мляко. Изкупните цени обаче остават приблизително с 10% под средните нива за Европейския съюз.

Според члена на комисията Жельо Бойчев българските потребители плащат едни от най-високите цени на млечни продукти в Европа, докато производителите работят при изключително тежки условия. По думите на Карадимов себестойността на суровото мляко вече се доближава до изкупната му цена, което поставя под въпрос не само конкурентната среда, но и бъдещето на самия сектор.

Снимка на корицата: iStock

