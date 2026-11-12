Довършват централната трибуна на стадион „Локомотив“ до края на годината

Общински съвет удължи срока за усвояване на дългосрочния общински дълг, с който се финансира проекта за основна реконструкция на стадион „Локомотив“. 34 съветника одобриха предложението на общината за подписването на анекс с банковата институция, която осигурява заемните средства за изграждането на спортното съоръжение.

Кредитирането е в размер на 24 млн. евро, като 12 милиона от тях са усвоени за стадион „Христо Ботев“. От останалата сума до 9 октомври 2024 година за стадион „Локомотив“ са били усвоени около 3,7 млн. лева. Срокът за пълното им усвояване с днешното решение бе удължен до средата на ноември 2027г.

Гледането на точката бе съпроводено с кратък дебат и критики срещу администрацията по повод внесените предложения в режим на спешност и казуси с изтекли срокове, които се решават в движение и в последния възможен момент.

Зам.-кметът по строителството Хакъ Сакюбов съобщи, че до края на тази година или в началото на следващата ще бъде завършена централната трибуна на стадиона. Малко след това ще бъде реализиран и в цялост проекта. След като съоръжението бъде въведено в експлоатация, то официално ще смени и името си на „Христо Бонев“, което стана възможно след друго решение на общински съвет от предно пленарно заседание.