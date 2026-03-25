Два имота край „Марица Гардънс“ ще станат част от уличната мрежа на Пловдив

Докато институции проверяват строителството край дигата на река Марица, в дневния ред на Общински съвет – Пловдив още този четвъртък влизат две предложения, които хвърлят нова светлина върху развитието на района. Става дума за дарения на имоти, предназначени за улици, от дружества, свързани със застрояването край „Марица Гардънс“.

Инвеститорът дава терен за улица

Едното предложение идва от кмета Костадин Димитров и предвижда Община Пловдив да приеме дарение от „Марица 2021“ ЕООД – инвеститорът по спорния строеж край дигата.

Имотът е с площ 521 кв.м. и е с предназначение за второстепенна улица.

Още близо 3 декара за инфраструктура

Второто предложение касае дарение от „Марица Гардънс“ ЕАД – дружеството, свързано с вече изградения жилищен комплекс в района, чиито жители протестират срещу новия строеж. Негов вносител е зам.-кметът по строителство Хакъ Сакъбов.

Предложеният имот е значително по-голям – 2972 кв.м., също предназначен за улична инфраструктура.

Какво означава това

И двата имота са с предназначение за второстепенни улици, което на практика означава:

осигуряване на достъп до новото строителство

изграждане на вътрешна улична мрежа

подготовка на района за по-интензивно застрояване

На фона на напрежение и проверки

Предложенията идват в момент, в който жители на „Марица Гардънс“ сигнализират за риск от наводнения – Съдба на Елените може да застигне и Пловдив. От отгворотите на институциите става ясно, че има съмнения за строителство в зона с риск от наводнения. В същото време вече има и първите сигнали за нанесени щети при строителните дейности, а контролни органи извършват проверки.

По-голямата картина

Даренията показват, че паралелно с общественото напрежение и проверките, се предприемат конкретни стъпки за изграждане на инфраструктурата, необходима за обслужване на новите квартала, които изникват в северозападната част край река Марица.

Остава да се надяваме, че районът постепенно ще се оформя не като единичен строителен обект, а като разрастваща се нова градска зона.

