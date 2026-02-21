Докарали специално глина от Чехия за автентичната реставрация на Обрейковата къща
Реставрацията на великолепната къща на Стефан Обрейков, една от най-знаковите фигури за пловдивската история, е една от малкото добри новини в сферата на културното наследство в града. На фона на редица унищожения или неадекватни ремонти, сградата на улица „Софроний Врачански“, възвърна своя великолепен облик след дългогодишен ремонт до най-малкия детайл – от фасадите, през дограми, балкони до металните щори. За да ни разкаже за този вълнуващ процес се срещнахме с Лалка Обрейкова, правнучка на Стефан Обрейков.
„Сградата е построена по план на Емануел Лупос от 1895 година за един сезон от двама майстора и двама общи работника. Къщата е 130-годишна и за този период това е първият основен ремонт“, разказа тя. Къщата е издигната от Стефан Обрейков, който успява да развие достатъчно успешен бизнес само за няколко години след Освобождението, трупа опит в други фирми и образование в Одеса.
През годините сградата е претърпявала и различни промени – първоначално затвореният сега първи етаж е бил отворен към улицата като магазин. Голям двор е достигал до улица „Петко Каравелов“, където от един момент нататък е имало и автомобилен гараж. Скосените бордюри за качването на колата все още са запазени, макар и при последния ремонт строителите да са ги преместили на друго място надолу по улицата.
Самият процес по реставрация е бил изключително труден от самото начало. „След като открихме фирма от одобрения за реставрации списък, фирмата каза, че не може да извърши реставрация на дървената част и ламарината. Наложи се да търсим други подизпълнители. Възстановихме в 90 на 100 с материали, които се доближават максимално до автентичните. За релефните детайли под корниза (модильоните) се оказа, че такава червена глина вече в България няма, поради което се наложи да внесем от Чехия“, разказа още Лалка Обрейкова. Така след пътуване до там и намиране на подходящия материал голяма част от всички 38 са сменени.
Реставрацията отвън на практика е завършила, като остават няколко дребни детайла. Сред тях е връщане на уличната табела „Епископ Софроний“ от най-стария модел пловдивски табели – една от редките такива в града. Предстои да се възстанови и паметната плоча за самата историческа стойност на къщата с имената на Стефан Обрейков и неговият син, създател на пловдивския панаир Обрейко Обрейков.
Вижте още от историята на къщата във видеото в подкаста „В Капана“ на Под тепето:
Сега това е един от редките примери за отговорна реставрация, възстановила оригиналния облик нацсградата. Без опростяване и подмяна на фасадната декорация с пластмасови детайли, без пристроени стъклени асансьорни шахти, надстройки с по няколко етажа или подмяна с двойно по-голям фалшификат като при съборената къща на Йосиф Шнитер.
