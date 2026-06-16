Зеленият общински съветник Добромира Костова спечели делото, заведено срещу нея от бившия кмет Здравко Димитров заради нейно изказване на пленарно заседание на местния парламент в една от най-драматичните сесии за миналия мандат. Става въпрос за дебата за частния терен в парк Отдих и култура, за който мнозинството тогава реши да плати 35 милиона лева на собствениците. Предложението за това дойде от Здравко Димитров. Болшинството от съветниците го подкрепиха с мотив, че защитават зелените площи, но според опозицията цената на терена бе на изключително завишена стойност. Резонансът от това решение в миналия мандат тежи на общинската хазна и днес, тъй като сумата продължава да се изплаща.

На въпросната сесия на микрофон Костова обвини кметът Димитров, че защитава интересите на свои приятели, за което Зико заведе дело срещу нея.

Моментът от сесията в миналия мандат, в който Здравко Димитров се заканва да съди Добромира Костова за изказването й

„Съдът определя действията ми като изразяване на мнение в рамките на допустимата критика, и това не съставлява противоправно деяние. Също така определя, че кметът като публична фигура следва да е по-толерантен към критика. Решението влезе в сила в края на май и сега очаквам екскметът да ми възстанови направените по делото разноски“, коментира днес в свой коментар във Фейсбук Костова.

„Свидетели в подкрепа на Димитров и на тезата за преживения от него „стрес“ се явиха общинският съветник Владимир Кисьов и Асен Костов. Същият Асен Костов преди това беше завел срещу мен наказателно дело от частен характер заради случка от същия ден – непосредствено след въпросното изказване. По това дело бях призната за невинна и на двете съдебни инстанции. Общо три години срещу мен се водеха дела заради събития от този ден. И без да твърдя, че делата имат връзка, няма как да не отбележа факта, че веднага след приключването на първото, получих призовка по второто. Съвпаденията са прекалено много, че да не си помисли човек, че няма връзка. Моето тълкуване е, че вероятно да съм засегнала нечии интереси с изказването си на сесията и този някой е преценил, че заслужавам съдебен тормоз и „дело шамар““, допълва съветникът от ПП-ДБ.

Тя припомня и поводът за делото:

„Казах нещо, което преди това бях заявявала и пред медиите, и нещо, в което съм убедена и до днес. Според мен Пловдив беше ощетен с около 150 милиона лева заради двете сделки с идентични имоти в Парк „Отдих и култура“.

Първата беше заменката тип „кон за кокошка“, при която седем скъпи имота бяха заменени срещу един имот в „Отдих и култура“. Цялата сделка беше оценена на 7 милиона лева, докато реалната според мен стойност на заменените терени беше около 120 милиона лева. На тези терени днес вече се строи с пълна сила.

Втората сделка беше плащането на 35 милиона лева от парите на пловдивчани за закупуване на терена на Парка, вместо да се мине процедура по отчуждаване. Платиха се 35 милиона за терен идентичен на съседния (от другата сделка), който само месеци преди това беше оценен на 7 милиона лева – тоест 5 пъти по-малко.

И в двата случая оценките на имотите според мен бяха манипулирани чрез промяна на предназначението им – в първия случай занижаване стойността на седемте заменени терена, а във втория – завишаване стойността на терена, който беше закупен. И в двата случая това се случи по предложение на Здравко Димитров и с решение на подкрепящото го мнозинство в Общинския съвет.

Ние от Демократична България гласувахме „против“ тези решения. А аз отнесох години по съдилища (вероятно) заради позицията си„.

На финал тя добавя:

“ Делата бяха напълно безсмислени за своите инженери, защото дори и да бях загубила, нямаше да спра нито да говоря, нито да работя така, както съм работила досега. Напротив. Единственият резултат е, че днес съм още по-мотивирана, още по-упорита и още по-готова за следващи битки“.

В решението си състав на Районен съд с председател Кристина Табакова заключава, че „изявленията, които се свързват с ищеца представляват допустима критика за дейността му на публична длъжност или негативна оценка за същата и тъй като не съдържат клеветнически твърдения или обидни думи и изрази, не съставляват противоправно поведение“. Темида посочва още, че критика, насочена към публична фигура, особено към кмет на един град, е по-широка и свободна, с оглед възприетото от тях положение в обществото Кметовете са публични

фигури и тяхната дейност следва да се контролира в интерес на обществото, което предполага към тях критериите за поведение да са по- безкомпромисни. Според съда от кметовете се очаква да са по-толерантни към критика, отколкото частните лица.