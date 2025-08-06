Добрата новина: Пловдив посреща етап от Giro d’Italia догодина

България ще стане част от легендата Giro d’Italia с проекта Bulgaria Grande Partenza още догодина. На заседанието си правителството днес упълномощи министъра на младежта и спорта Иван Пешев и министъра на туризма Мирослав Боршош да финализират преговорите за реализиране на проекта Giro d’Italia – Bulgaria Grande Partenza. Реализирането му вече почти на 99% сигурно, тъй като и спортната телевизия Евроспорт, която държи ексклузивните права за колоездачното състезание, анонсира обиколката у нас през 2026г. Пловдив ще е един от привилегированите градове, които ще имат честта да посрещнат „джирото“- под тепетата ще минава етап от обиколката. Другият потвърден засега град за Giro d’Italia 2026 с Пловдив е София

Giro d’Italia е едно от малкото спортни събития в света, провеждащи се на открито, които позволяват на милиони хора да изпитат тръпката от спорта и едновременно да открият и се насладят на красотата на градовете и пейзажите по трасето. Събитието има над 100-годишна история и съчетава спорт, култура и туризъм, създавайки трайно и положително въздействие за страните домакини както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Чрез домакинство на подобни международни събития България има възможност не само да привлече туристи, но и да утвърди своя бранд като целогодишна, разнообразна и конкурентна туристическа дестинация на световната карта.