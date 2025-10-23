Чудото се случи и след близо 8 години отново стартира проектът за укрепване, ремонт и реставрация на Жълтото училище в Стария град. Добрата новина е, че темповете на работа на на обекта са впечатляващи и дават основание за оптимизъм още през септември студентите да се завърнат в учебните помещение в паметника на културата от национално значение.

През февруари в детайл ви информирахме кога се очаква да започне дългоочакваната реконструкция на емблематичната сграда, част от активите на Академията за музикални, танцови и изобразителни изкуства „Асен Диамандиев“. Тогава ректорът АМТИИ доц. Жан Пехливанов съобщи, че текат тежките документални процедури, които са се влачили заради спецификата си до 13 септември- от тази дата ръководителят на ВУЗ-а разполага с всички необходими книжа и е веднага е дал начало на дейностите. Само малко повече от месец по-късно покривът на постройката е почти напълно обновен и в момента се довършва, като паралелно се работи по вътрешното укрепване и фасадата. И по всичко личи сагата с реконструкцията на сградата на първата пловдивска гимназия ще приключи до година.

„Много са напреднали хората на обекта. Действаме проактивно, докато е хубаво времето. Предстои полагането на специалните елементи за стабилизиране на сградата и работа по мазилките“, коментира пред Под тепето ректорът на Академията доц. Жан Пехливанов, който успя да премине през всички процедури и да стартира реалния ремонт на Жълтото училище още преди да е изтекла първата година от мандата му.

Припомняме, че първата копка на проекта бе направени през 2018г., още при управлението на проф. Милчо Василев, но историята далеч преди това с търсене на пари за дейностите. Държавата отпусна целево един милион лева, които досега седяха непохарчени в сметката на висшето школо, тъй като дейностите зациклиха преди много години и нищо по тях не се изпълни и в мандата на проф. Тони Шекерджиева-Новак. Сега обаче изглежда, че има шанс още за следващата учебна година Жълтото училище може да заживее отново.