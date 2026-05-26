До 10 000 евро санкция за незаконно премахване на дървета: Пловдив затяга правилата за зелената система

Нова общинска наредба предвижда по-високи компенсации за отсечена растителност, по-строг контрол върху строителството и солени глоби за нарушители

Една от най-значимите нови мерки е въвеждането на задължителна публичност при процедурите за премахване или преместване на дървета



Община Пловдив подготвя сериозно затягане на режима за опазване на градската зеленина. На предстоящото заседание на Общинския съвет ще бъде разгледана новата Наредба за управление, развитие, поддържане и опазване на зелената система, която заменя действащите правила от 2009 година и въвежда значително по-строги изисквания към инвеститори, строителни компании и граждани.

Сред най-съществените промени са по-високи обезщетения за премахната растителност, нови задължения при строителство и сериозни санкции, достигащи до 10 000 евро.

До 3070 евро компенсация за отсечено дърво

Според новото Приложение №1 към наредбата, при законно премахване на дървета или храсти инвеститорите ще бъдат задължени да извършат компенсаторно озеленяване или да заплатят обезщетение по актуализирана тарифа.

При иглолистните дървета компенсациите започват от 430 евро за екземпляри до 3,5 метра височина и достигат до 3070 евро за дървета над 12 метра.

При широколистните дървета сумите варират от 185 евро за млади дървета до 3070 евро за екземпляри с диаметър на стъблото над 45 сантиметра.

За декоративни храсти компенсациите са между 6,20 и 92 евро, а за увредени тревни площи – 4,30 евро на квадратен метър.

За ценни и редки видове сумите ще се увеличават с 50%, докато за инвазивни растения като айлант и див рожков ще се прилага намален коефициент.

Глоби до 2500 евро за граждани

Наредбата предвижда и сериозни санкции за физически лица.

За отсичане, изкореняване или унищожаване на дърво без разрешение глобите ще бъдат между 250 и 2500 евро.

За по-дребни нарушения – като късане на цветя, увреждане на паркова мебел или навлизане с автомобили в забранени зелени площи – санкциите ще варират между 50 и 500 евро.

За палене на огън извън разрешените места ще се налагат глоби от 100 до 1000 евро.

До 10 000 евро санкции за инвеститори и строителни фирми

Особено сериозни са предвидените санкции за юридически лица.

Строителни компании, които не изпълняват задълженията си за опазване на дърветата по време на строителни дейности – например не защитят корените и короните на съществуващата растителност – ще бъдат санкционирани с между 500 и 5000 евро, като при повторни нарушения се предвиждат максимални наказания.

Най-високите санкции са за инвеститори, които премахват дървета без влязло в сила разрешение или без да са изпълнили компенсаторното озеленяване. В тези случаи имуществената санкция ще бъде между 1500 и 10 000 евро.

Специален режим за Тепетата

Нарушенията в защитени зони като Младежки хълм, Данов хълм и Хълма на освободителите ще се наказват с максималните размери на глобите, като освен това нарушителите ще трябва да заплащат и обезщетения по актуализираната тарифа за унищожената растителност.

Повече контрол и публичност

Наредбата предвижда и задължително публикуване на проектите за разрешения за премахване или преместване на дървета на сайта на Община Пловдив за срок от 30 дни, както и създаване на специализирана общинска охрана, която ще следи за нарушения и ще налага санкции.

Специализирана охрана за зелените площи

Наредбата предвижда и създаването на специализирана общинска охрана, която ще следи за нарушения, ще извършва проверки и ще има правомощия да налага санкции.

Собствениците на имоти ще бъдат задължени да осигуряват достъп на общинските експерти за оглед, оценка и картотекиране на растителността в техните парцели.

Любопитен детайл е, че по време на общественото обсъждане на проекта, приключило на 27 април 2026 г., не са постъпили нито възражения, нито предложения от граждани и организации.

Ако бъде приета, новата наредба ще въведе едни от най-строгите правила за защита на зелената система в страната, с ясен сигнал, че Пловдив ще търси по-сериозен контрол върху строителния натиск и опазването на градската природа.

Снимката е илюстративна/архив Под тепето

