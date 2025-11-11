До 6 месеца завършват пробива под Централна гара

Вече има избран изпълнител за развръзката към бул. „Македония“, търсят се средства за втория етап, който ще извежда трафика до бул. „Ал. Стамболийски“

Мегапроектът за реализиране на пробив под Централна гара Пловдив, в частта с подземното преминаване ще бъде завършен до юни месец 2026 година. Това стана ясно при днешната извънредна инспекция на транспортния министър Гроздан Караджов и кмета на на града Костадин Димитров на терен.

Водени от екип от фирмата изпълнител „Трейсгруп“ и представители на НКЖИ, официални лица и медии направиха почти пълна разходка в строителния обект, който след 6 месеца ще е завършен подземен тунел с по две ленти за движение във всяка посока, със спирки за автобусите от градския транспорт, с пешеходни развръзки чрез асансьори на автогарите „Юг“ и „Родопи“, както и на Централна гара, ще има и търговски площи.

Министър Караджов остана доволен от напредването на дейностите и припомни, че възловият проект е на стойност близо 300 млн. лв., като средствата за него са от европейски програми и от държавния бюджет.

„Скоро Пловдив ще може да се похвали като града с най-модерния, а и най-дълъг тунел в градска среда. По-дълъг дори от този под НДК в столицата. Трасето на цялото съоръжение е 800 метра, като заедно днес ние изминахме около 500 от тях, от южната страна почти до връзката с бул. „Васил Априлов„, коментира Гроздан Караджов. Той коментира, че това е един от най-мащабните и сложни железопътни проекти, които се реализират в страната. Към днешна дата е постигнато изпълнение на към 85% от планираните дейности.

Следва обаче пълното завършване на целия възел с всички транспортни връзки, особено тези от южната му страна, тъй като при пускането на движението в пробива, откъм автогара Родопи ще има стеснение и съответно ще се получават задръствания. На юг Общината ще трябва да реализира тепърва още два етапа от целия проект, за да изнесе движението по бул. „Македония“ до бул. „Александър Стамболийски“.

Първият етап трябва да стартира в началото на следващата година. Той ще завършва с кръстовище на ул.“Бяло море“, където ще има светофар с развръзки към „Димитър Талев“ и другите пътни артерии на юг. Очаква се този етап да бъде завършен във времето около пускането на тунела. След това предстои втори етап по разширяването на бул. „Македония“ с приобщаването на локалното платно. Кога ще бъде реализиран той все още не е ясно, както и от къде ще бъдат намерени средства за него. Минималният срок, който са си поставили от управата на града е две години. От там вече ще се мисли за продължението на Македония към Стамболийски.

Кметът Костадин Димитров обяви, че за първия етап от изхода на подземното съоръжение вече има избран изпълнител, а за втория все още текат отчуждителни процедури. Той подчерта още, че стадион Спартак си остава спортно съоръжение и по никакъв начин не пречи на проекта.

Днес се разбра още, че до края на годината ще има реални количествено-стойностни сметки за обследването и укрепването на Бетонния мост.