До 50% от Airbnb-апартаментите в Пловдив изчезват през май

Новите правила за Airbnb и Booking.com влизат в сила от 20 май и може да доведат до рязък недостиг на краткосрочни наеми и скок на цените в Пловдив

По-малко апартаменти на пазара

Една от най-сериозните промени е задължителната регистрация на всеки имот. Нерегистрираните обяви ще бъдат автоматично премахвани от платформите.

По данни на бранша до 50% от имотите в България са в сивия сектор. Именно те ще отпаднат след 20 май.

В Пловдив това означава потенциално рязко свиване на предлагането, тъй като градът разполага със стотици активни обяви за краткосрочен наем.

По-високи цени за нощувки

По-малкото предлагане почти сигурно ще доведе до поскъпване и заради по-високите разходи за собствениците, които освен регистрацията, ще поемат и повече финансови задължения. Това допълнително ще натисне цените нагоре – Край на илюзията за „лесните пари“ от Airbnb.

Експертните прогнози са за 25–30% ръст на цените, след вече отчетено увеличение от до 20% през последната година, според проучване на Активни потребители.

За туристите и гостите на Пловдив това означава по-скъпи престои и по-малко достъпни варианти за краткосрочно настаняване.

Повече контрол и край на „сивия сектор“

Новите правила въвеждат и сериозен контрол:

всеки имот ще има уникален регистрационен номер

платформите ще подават реални данни за нощувките

ще има автоматични проверки в реално време

Ако даден апартамент няма валиден номер, обявата му просто изчезва. Това на практика прекратява възможността за укриване на приходи.

След 20 май пазарът на краткосрочни наеми в Пловдив няма просто да се промени – той ще се пренареди.

И макар мерките да носят повече ред, за потребителите това най-вероятно ще означава едно:

по-скъпи почивки и по-ограничен избор.

