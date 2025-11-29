До 2028 г. трябва да приключи проектирането на Околовръстното шосе в Пловдив

В края на 2026 г. се очаква да бъде издадено разрешение за строеж на първия участък – от АМ „Тракия“ и надлеза за село Царацово

Проектът обхваща не само второ пътно платно, но и изграждането на девет кръстовища на две нива на всички съществуващи пресичания, съобщи зам.-областния управител инж. Атанас Ташков

Проектирането на Околовръстното шосе в Пловдив трябва да бъде завършено до 2028 година, като институциите работят по ускорения график. Това съобщи зам.-областният управител на област Пловдив инж. Атанас Ташков на страницата на ГЕРБ – Пловдив в социалната мрежа.

По думите му в края на 2026 г. се очаква да бъде издадено разрешение за строеж на първия участък – от АМ „Тракия“ и надлеза за село Царацово до търговския център „Джъмбо“. Разрешението за втория участък се планира за края на 2027 г., а за третия – до края на 2028 г.

„Бъдещото Околовръстно шосе е сериозно инфраструктурно съоръжение. Проектирането обхваща не само второ пътно платно, но и изграждането на девет кръстовища на две нива на всички съществуващи пресичания“, уточни Ташков.

След реконструкцията трасето ще бъде с две платна по две ленти, разделителна ивица, локални платна и улично осветление.

Инж. Ташков припомни, че за мантинелите на съществуващото трасе отговаря Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез Областно пътно управление – Пловдив.

Той допълни още, че строителството на участъка между кръговото на Асеновградско шосе и кръговото на Скобелева майка ще започне „в най-скоро време“.