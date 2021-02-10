Димитър Герганов: Има смисъл да знаем историите на пловдивските улици

10 години е отлежавала идеята за книгата Улиците на Пловдив

Има смисъл да знаем историите на пловдивските улици – за имената им, хората и събитията, на които са кръстени. Това смята Димитър Герганов, автор на книгата „Улиците на Пловдив“. Той разказа подробности за книгата във видео студиото ни „В Капана на Под тепето“, което този път тематично бе под открито небе. В издането, видяло бял свят само преди няколко седмици, са събрани историите на 101 улици и събитията, местата или хората, на които са кръстени.

10 години ми отлежаваше тази идея, разказа още той. Интересно ми беше по време на работата с книгата да науча колко точно са дърветата по улица „Иван Вазов“. Има и други интересни улици, по-големи и по-малки, като улица „Бетовен“, където няколко години е живял и творял Иван Вазов, или късата малка капанска уличка „Златибор“, добави историкът.

