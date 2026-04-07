Дигиталният Пловдив: Кое приложение за градски транспорт всъщност работи?
Пловдив, април 2026 г. – Забравете дългите чакания на спирките! Градският транспорт в Пловдив вече може да се управлява директно от телефона ви. След 20 години еволюция – от хартиени карти до GPS проследяване – днес имаме четири основни дигитални инструмента.
Кое приложение е подходящо за вас?
1.Глобалният лидер: Google Maps
За кого е подходящо: Туристи, чужденци и консервативни потребители
Плюсове:
- Навигация „от врата до врата“ – пеша до спирката и след автобуса
- Множество езици, включително английски
- Интеграция с Street View и исторически данни за трафика
Минус: Понякога не отчита закъснения в реално време.
Съвет: За сигурност проверявайте LiveTransport.eu за „живи“ позиции на автобусите.
2.Виртуално табло (bus.plovdiv.truenorth.bg) на Община Пловдив
Най-старият уеб-базиран инструмент, поддържан от „Тру Норд“, който е специализиран в текстовата информация за пристигане.
Основни функции:
- Търсене по номер на спирка: Най-бързият начин да разберете след колко минути идва автобусът, ако знаете кода на спирката (изписан на самите навеси).
- Маршрутни схеми: Предоставя точни визуализации на целите маршрути на отделните автобусни линии.
- Детайли: При избор на конкретен автобус показва неговата текуща позиция и посока на движение.
За кого е подходящо: За тези, които искат информация директно от общината
Плюсове:
- GPS на всички линии и всички автобуси
- Вграден планиращ маршрут инструмент
- Прогнозно време на пристигане на спирки
Минус: По-тромав интерфейс и периодични ъпдейти
3.Градски транспорт Пловдив (Официално приложение) – townplovdiv.bg
Това е най-новият софтуер, пуснат от Община Пловдив в края на март 2026 г.
- Основни функции:
- Проследяване в реално време: Визуализира текущата позиция на всички автобуси по градските линии директно върху карта.
- Планиране на маршрут: Позволява на потребителите да зададат начална и крайна точка, след което системата предлага най-подходящите линии и прекачвания.
- Информация за спирки: Показва прогнозното време на пристигане за избрана спирка, подобно на физическите електронни табла.
- Статус: Проектът е в тестов/пилотен период, което означава, че може да има периодични актуализации на интерфейса.
Според информация от Община Пловдив, в момента се работи и по надграждане на електронно-билетната система, която в бъдеще трябва да се интегрира в официалното приложение за купуване на билети през телефон.
LiveTransport.eu
Външна, независима платформа, създадена от програмиста Милен Божиков, която работи в тясно сътрудничество с общината за предоставяне на данни.
- Основни функции:
- Интерактивна карта: Фокусира се върху максимално бързо и лесно следене на автобусите „на живо“ чрез GPS данни.
- Брояч на автобуси: Показва общия брой активни превозни средства в момента по всяка линия.
- Минималистичен интерфейс: Оптимизирано за бърза справка през мобилен браузър без нужда от инсталация на тежки приложения.
- Предимство: Често се възприема като по-интуитивно от потребителите заради фокуса си само върху една ключова функция – позиционирането на автобусите.
4.Plovdiv Transport – Общностно приложение (Social Transport)
Приложението „Plovdiv Transport“ на Георги Костов въвежда community-based подход за проследяване на автобуси в реално време, разчитайки на споделени данни от пътници, а не на официални GPS устройства. За разлика от предишни системи, то предлага чист интерфейс само с карта и избягва техническите проблеми на общинската инфраструктура, изисквайки активни потребители за точност. За повече информация посетете Plovdiv Transport в AppBrain.
Това приложение решава един огромен проблем в Пловдив: когато официалната GPS система „падне“ или данните са неточни.
- Принцип на работа: То работи на принципа на Waze. Ако вие сте в автобус №1, можете да отбележите това, и всички останали потребители ще видят точно къде се намирате. Колкото повече хора го ползват, толкова по-точно става.
- Предимства:
- Липса на бюрокрация: Данните не зависят от това дали даден превозвач си е платил за GPS поддръжка или дали общината е обновила сървъра си.
- Режим „Само карта“: Идеален за хора като Вас, които познават града и просто искат да видят „има ли нещо на хоризонта“.
- Етика: Проектът е некомерсиален („от хора за хора“), което гарантира липсата на досадни реклами и следене на лични данни.
- Недостатък: Точността му зависи изцяло от активността на общността. Ако в конкретен автобус няма човек с отворено приложение, той ще бъде „невидим“ на картата.
Сравнителна таблица: Приложения за градски транспорт в Пловдив (2026)
|Категория
|Приложение
|Източник на данни
|Основни функции
|Предимства
|Недостатъци
|Подходящо за
|Глобално
|Google Maps
|Google алгоритми + статистика за трафик
|Планиране „от врата до врата“, навигация пеша, интеграция с Street View
|Многоезично, лесно за туристи, винаги под ръка
|Реално време на автобусите не винаги е точно
|Чужденци, туристи, гости на града
|Официално
|Градски транспорт Пловдив (Община)
|Общинска GPS система
|Проследяване на автобуси, планиране на маршрут, време на пристигане на спирки
|Информация директно от общината, всички линии
|Ново, интерфейсът понякога е тромав
|Български туристи, хора, които искат официална информация
|Ежедневно
|LiveTransport.eu
|Официални GPS данни
|Визуализация на автобусите на живо, брояч на активни превозни средства
|Минималистично, зарежда се мигновено, няма нужда от инсталация
|Няма планировчик на маршрут
|Местни жители, редовни пътуващи
|Общностно
|Градски транспорт Пловдив (Г. Костов)
|Потребителите (Crowdsourcing)
|„Само карта“ режим, споделяне на курс, проследяване на автобуси от общността
|Независимо от общински сървъри, без реклами, социален ефект
|Точността зависи от активността на потребителите
|Солидарни пловдивчани, фенове на „Waze модел“, резервна опция
Съвет за ползване: За ежедневие проверявайте LiveTransport.eu, за нови маршрути и туристи – използвайте официалното приложение или Google Maps, а за резерв и социална проверка – приложението на Георги Костов.
Обобщение: Как да се придвижвате умно в Пловдив
- Ежедневие: LiveTransport.eu – бързо и удобно за местни
- Нови маршрути и туристи: Официалното приложение и Google Maps
- Резерв и социален контрол: Приложението на Георги Костов – вижте кой всъщност е в автобуса
Препръка от екипа на Под тепето:
„Миксът“ е ключът към успеха. Ако сте жител на Пловдив, най-умната стратегия е хибридната – комбинация от гореизброените три.
Един коментар
Госпожо / жице Грозданова, имате 30 години журналистически опит, а тук сте се изцвъкали най-безцеремонно, като сте пейстнали някакъв псевдо анализ на чат GPT… За сега реално само LiveTransport.eu става за ползване, защото там се визуализират GPS данни. Гугъл мапс все още не е свързан с тази информация, картата на Тру Норд няма абсолютно нищо общо с общината и там картата визуализира автобусите по разписание, публикувани официално. А за приложението на Георги Костов е толкова непрактично, че изобщо не е за коментар. Бъдещето са отворените данни. Ако се даде свободен достъп ще се зародят множество безплатни сайтове с полезна информация, все по-креативни и все по-интуитивни.