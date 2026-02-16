Младежът предизвика тежката катастрофа с АТВ в курорта Слънчев бряг миналото лято, при която загина 35-годишната пловдивчанка Христина Здравкова, а малкият ѝ син остана инвалид след травмите си

Близките на пострадалите настояват за оставането му в ареста и справедлив процес – Видео

Десетки роднини, близки и съпричастни граждани се събраха пред Съдебната палата в Пловдив на мирен протест в подкрепа на семейството на 35-годишната Христина Здравкова, загинала при тежката катастрофа в Слънчев бряг през август миналата година. Под тепето ви предаде на живо във Фейсбук страницата на медията началото на събитието.

На плакатите пред съда днес пише: „Децата питат: къде е мама?“ и „Това не е инцидент, това е отнет живот“.

Припомняме, че на 14 август 2025 година, тогава 19-годишният младеж губи контрол над управляваното от него АТВ в курорта Слънчев бряг и помита петима пешеходци, движещи се по тротоара. При инцидента загива Христина Здравкова. Нейният син Мартин остава със 100% инвалидност и продължава рехабилитация и логопедична терапия.

„Тук сме, за да подкрепим семейството. Не може да унищожиш семейство и да очакваш съчувствие за себе си“, заяви пред нас един от протестиращите бащи.

„Ние не можем да попитаме Криси как е. Не можем да я видим. А детето ѝ всеки ден пита за майка си.“

Близки на семейството разказаха, че състоянието на малкия Мартин остава тежко. Детето се движи трудно, ходи на пръсти, има проблеми с фината моторика, но може да се храни самостоятелно и провежда ежедневна рехабилитация. Лекарите дават надежда, макар възстановяването да бъде дълъг процес.

„Бащата вече е и майка, и баща. Никой не го пита как ще работи, как ще издържа децата, как ще се грижи за тях“, сподели роднина на семейството. Близките благодарят на лекарите в Бургас и София за усилията и грижите, които полагат за детето още от транспортирането му с медицински хеликоптер до столицата.

Хората настояват Апелативният съд в Бургас да не променя мярката за неотклонение на обвиняемия Никола Бургазлиев и той да не бъде пускан под домашен арест. Очаква се по-късно днес след обяд магистратите да разгледат жалбата му.

Протестиращите в Пловдив искат максимално наказание от 20 години лишаване от свобода за Бургазлиев. Ето какво сподели пред Под тепето организаторът на протеста пред Съдебната палата днес Михаела Пенчева.

Протестиращите заявяват, че разчитат на справедлив процес и на адекватно решение от съда. „Смятаме, че съдът ще вземе предвид всички факти“, казват те.

Междувременно от 14 часа Апелативният съд в Бургас ще разгледа искането за промяна на мярката за неотклонение на обвиняемия.

Очаквайте подробности.