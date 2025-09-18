Автор: Виктор Кадири, специално за Под тепето от Лондон

Мъж с маска на Доналд Тръмп, облечен в затворнически дрехи и окован във вериги, се превърна в една от основните атракции по време на протеста в Лондон срещу посещението на американския президент в британската столица, който се проведе в сряда. Не повече от десетина хиляди души се включиха в шествието, което премина през централните улици на града и завърши пред специално изградена сцена на площада пред парламента.

Участниците, които бяха от над 50 различни групи – политически и неполитически формирования, носеха плакати с комични и подигравателни послания към Тръмп. Имаше и много транспаранти, които бяха откровено обидни. Сред протестиращите имаше представители на проукраински, пропалестински, прокубински, профеминистки, антирасистки, антифашистки и антимонархически групи, както и многобройни клонове и фракции на различни леви и либерални организации.

Най-шумна беше групата на климатичните активисти, които непрестанно биеха тъпани и барабани. Сериозно се откроиха и представителите на „Тромпетисти срещу Тръмп“, които нарочно свиреха фалшиво, дразнещо и без никакъв синхрон, символизирайки по този начин стила на управление на Тръмп.

Специално внимание бе обърнато на темата за връзките на Тръмп с педофила Джефри Епстейн – мнозина носеха плакати, изобразяващи двамата заедно. Млада жена, завита с американско знаме, влачеше с въже „мъртва кукла“ на Тръмп с използвана дамска превръзка на главата му.

Пред парламента бе паркиран и фермерски трактор – протест срещу използването на хормони на растежа при производството на телешко месо в САЩ.

Протестът беше значително по-рехав от очакваното, което се обяснява с факта, че се проведе в средата на работната седмица. Въпреки това бе охраняван от над 1500 полицаи, включително и конна полиция. Шествието премина в изключително коректен и мирен тон, въпреки няколкото опита за провокации от случайни минувачи и един мъж, който бе поставил маса с надпис „Добре дошъл, Доналд“ и няколко пъти сядаше пред протестиращите. Те обаче демонстративно не му обръщаха внимание.

Пред парламента имаше и десетина поддръжници на Тръмп, които бяха отделени с полицейски прегради и не се стигна дори до размяна на реплики. Арести нямаше, но по-рано същия ден в Уиндзор, откъдето започна посещението на Тръмп, четирима души бяха задържани, защото прожектирали снимки на Тръмп с Епстейн върху стените на Уиндзорския замък.