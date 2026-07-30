Десет дни след бурята: непочистени клони още стоят по улиците в центъра

След сигнал до 112 пловдивчанин сам разчистил тротоар с помощта на двете си малки деца

Десет дни след силната буря, която нанесе сериозни щети в Пловдив, по редица улици в централната част на града все още могат да се видят непочистени клони и растителни отпадъци. За това сигнализира читател на „Под тепето“, който изпрати снимки от улиците „Велико Търново“, „Тракия“ и „Радецки“.

По думите му кадрите показват само малка част от останалите след бурята щети.

„Това е изключително малка част от това, което виждам из целия град. Ако са толкова заети, че не могат да почистят, как така никъде не ги виждам да работят?“, коментира той.

Особено възмутен от състоянието на ул. „Тракия“, читателят разказва, че преди два дни е подал сигнал на телефон 112 за опасно струпаните клони, но и на следващия ден те все още не били премахнати.

Така решил сам да освободи тротоара.

„С помощта на децата ми – на 4 години и на почти 2 години – и една ножовка изчистихме тротоара“, разказва пловдивчанинът.

По снимките се виждат големи количества клони, оставени както върху тротоарите, така и в близост до пътното платно. На някои места те затрудняват преминаването на пешеходци, а на други навлизат в зоната за движение на автомобилите.