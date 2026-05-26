Вътрешният министър Иван Демерджиев откри националното съвещание на МВР, което днес се провежда в Пловдив. Събитието в областната дирекция събра на едно място цялото политическо и професионално ръководство на ведомството, а Демерджиев отново посочи приоритетите пред шефовете на всяка една от структурите в министерството- безкомпромисна война с наркоразпространението, разграждане на порочния модел за източване на обществен ресурс, пътната безопасност и битка с контрабандата.

Вътрешният министър благодари на всички в залата за отличната работа по време на изборите и посочи, че трябва да се действа по подобен начин във всеки един от приоритетите на новото правителство по отношение на МВР.

“ Безкомпромисната война срещу наркоразпространението трябва да е ежедневна и решителна, навсякъде. Трябва да работим в посока разграждане на порочния модел, чрез който се източва огромен обществен ресурс. В тази посока трябва да укрепим икономическите сектори към министерството, които в момента не функционират добре. Трябва да спрем това безконтролно обезкървяване на държавата“, подчерта Демерджиев.

Той добави, че ще бъде възприет нов модел в работата по линия на пътната безопасност.

„Няма да толерираме повече полицаи в храстите за отчитане на ефективност чрез писането на актове и фишове. Дейността ще бъде насочена в посока по-малко пострадали и загинали на пътищата в страната. Ще работим по цялостна стратегия в тази посока“, каза вътрешният министър.

Той заяви пред присъстващите, че ще се действа безкомпромисно срещу всеки един служител на ведомството, който се отклонява от приоритетите или способства за съществуването на вредните за обществото явления.