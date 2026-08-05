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ДБ-Пловдив с призив към Румен Радев за Панаира

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:25ч, сряда, 5 август, 2026
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Пловдивската структура на Демократична България излезе излезе публично обръщение до премиера Румен Радев след решението на ВКС относно Международен панаир- Пловдив и резултатът от него- бъдещето на изложението да бъде в ръцете на финансовия министър. От партията призовават министър-председателя да защити публичния интерес.

„Призоваваме премиера Румен Радев да изпълни обещанието си, че ще се бори с олигархията. Призоваваме го като премиер да защити обществения интерес. Днес чрез министъра си, Гълъб Донев, Радев има шанс да докаже, че не е излъгал българите. Днес трябва да изпълни функциите си и да защити Международен Панаир Пловдив от Георги Гергов. Според Върховния касационен съд именно министър Донев трябва да води делото срещу опитите на Гергов да овладее окончателно Панаира и да получи властта да го ликвидира. Тази битка я водим вече 5 години – от 2021 година, когато през уж безобидни решения на Общинските съвети в Пловдив и Варна се активира схемата на Гергов за придобиване на 79 % от Панаира. Минахме през различни министри, през множество дела, а сега всичко свършено може с лека ръка да бъде унищожено“, се казва в призива на ДБ-Пловдив до Радев.

„От министър Донев се изисква само да потвърди дали потвърждава извършените до момента действия в защита на обществения интерес. Извинение за обратното не може да има“, допълват от Демократична България.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:25ч, сряда, 5 август, 2026
1 222 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. Върховният съд се включи в играта и отхвърли иска на държавата. Било против закона министърът на икономиката вместо министъра на финансите да я представлява. Така пред Гергов, оказал се неспособен да управлява панаира, се открива възможността да го събори и застрои с блокове за новите граждани. И за София е добре, Интерекспоцентър ще остане единствената изложбена площ.

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