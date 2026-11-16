Общината трябва да поиска споразумение с МРРБ, а район „Централен“ подготвя възлагането на инвестиционното проектиране.

Проектът е включен в инвестиционната програма за общински проекти и няма пречка да бъде осигурено финансиране от държавния бюджет. За да се премине към споразумение с МРРБ обаче, Община Пловдив трябва да внесе заявление за проектно финансиране с необходимите документи.

Държавно финансиране за изграждането на нов автомобилен мост над река Марица в Пловдив е възможно, но Общината все още не е подала необходимите документи в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това стана ясно от отговор на министъра Иван Шишков на парламентарния контрол.

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Според отговора на министъра проектът е включен в инвестиционната програма за общински проекти и няма пречка за осигуряване на средства от държавния бюджет. За да се стигне до споразумение с министерството обаче, общината трябва да заяви искане за проектно финансиране и да представи необходимите документи. Към момента на парламентарния контрол такова заявление не е било подадено.

Възможността за държавна подкрепа все още не е равнозначна на осигурено финансиране за строителството. Следващата стъпка зависи от инициативата на администрацията в Пловдив и от подаването на документите до МРРБ.

Проектирането е на етап подготовка

Паралелно с въпроса за финансирането на строителството район „Централен“ подготвя възлагането на инвестиционното проектиране. На 16 октомври 2026 г. администрацията публикува в ЦАИС ЕОП покана за пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Целта е да бъде определена прогнозната стойност на бъдещата обществена поръчка за изработване на инвестиционен проект.

Консултацията обхваща четири обособени позиции. В тях са включени проектирането на новия мост над Марица и транспортните връзки към него, както и участъци от бул. „Марица-север“, Западната тангента и ул. „Напредък“.

На 30 октомври възложителят публикува съобщение за удължаване на срока за подаване на индикативни ценови предложения до 6 ноември. Тази процедура е пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност, а не самата обществена поръчка за избор на проектант.

Мостът между „Копривщица“ и „България“ се чака от години

Идеята за нов автомобилен мост в западната част на Пловдив е от повече от десетилетие. Съоръжението трябва да свърже бул. „Копривщица“ с бул. „България“ и да стане част от Западната тангента.

За първи път проектът беше публично представен през 2012 г., а през следващите години трасето и връзките му с останалата пътна инфраструктура бяха предмет на различни разработки.

Ще правят нов мост над Марица

Развитието на проекта е обвързано и с плановете на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за модернизацията на железопътната линия Пловдив–Филипово.

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Предвижда се изграждане на железопътно съоръжение над Марица и повдигане на жп трасето по бул. „Копривщица“. Затова двата моста и подходите към тях трябва да бъдат съгласувани, така че да не възникнат несъвместимости между пътната и железопътната инфраструктура.

По представените досега параметри автомобилният мост е предвиден като вантова конструкция с дължина около 250 метра над реката и шест ленти за движение – по три във всяка посока. Цялото транспортно решение, заедно с подходите, е с приблизителна дължина 710 метра. Предвидени са още тротоари, велоалея и зелена разделителна ивица.

Догодина стартира процесът по изграждане на нов мост над Марица

Засега обаче проектът все още не е стигнал до строителство. Предстоят възлагането и изработването на инвестиционния проект, а за реализацията на съоръжението ще е необходимо и осигуряване на средствата. Държавното финансиране е възможност, за която Общината трябва да предприеме конкретни действия.