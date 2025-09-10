Държавата дава над 2 млн. лв. за новия храм в Тракия

Правителството одобри допълнителни средства в размер на 2 150 000 лева за довършването на новостроящия се храм „Св. цар Борис Покръстител“ в пловдивския квартал „Тракия“. Това съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет, като уточниха, че общата сума, отпусната за Българската православна църква, е 3 150 000 лева, от които 1 000 000 лв. са за изграждане на отоплителна инсталация в Шипченския манастир „Рождество Христово“.

Новото финансиране идва след като през август тази година пловдивският митрополит Николай и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обсъдиха нуждата от допълнителни средства за храма на терена на строежа. Тогава беше посочено, че за пълното завършване на църквата са необходими точно 2 150 000 лева, след като до този момент в проекта вече са инвестирани 2 милиона лева, осигурени отново от държавата. Повече по темата може да прочетете тук.

Митрополит Николай подчерта, че храмът е от особено значение за повече от 100 000 души, които живеят в района на „Тракия“, и ще осъществи важна духовна потребност за молитва, здраве и спасение.

Историята на храма започва преди повече от 20 години, когато е направена първата копка, но строителството е замразявано няколко пъти поради липса на финансиране. През декември 2023 г. държавата отпусна първите 2 милиона лева за завършването му, което даде надежда на жителите на квартала.

Храмът, който се строи между училищата „Димитър Матевски“ и „Черноризец Храбър“, ще бъде с разгъната площ от 2000 кв. м., височина на камбанарията 36 м. и ще има уникален мраморен иконостас. Повече информация за проекта и посещението на Борисов през декември 2023 г., преди отпускането на първия транш.