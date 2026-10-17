Дара и „Бангаранга“ кандидатстват за 4 номинации за Грами

Хитовото изпълнение на Дара „Бангаранга“, с което спечели Евровизия, може да се бори и за престижните награди Грами. Това стана ясно от съобщение на екипа ѝ. Тя ще опита да се впусне в общо 4 категории, сред които „Песен на годината“, „Изпълнител“, „Запис на годината“ и „Най-добро солово поп-изпълнение“.
За момента това са само подадени заявления, с които може да получи официална кандидатура. Те се обсъждат в следващите седмици и ще бъдат обявени в средата на ноември месец. Самото раздаване на наградите е в началото на февруари 2027 година.
Един коментар
I appreciate the clear way the subject is explained throughout this post. For a simple game that rewards careful movement, Slope Game is an enjoyable choice. The rolling ball can move quickly, while open edges and difficult paths make players stay alert from one section to the next.