Дара и България с победа на Евровизия

България спечели Евровизия 2026 с изпълнението на Дара и песента „Бангаранга“ късно снощи. Нашето участие безапелационно грабна приза с 516 точки – с огромна преднина пред втората песен на Израел. Дара събра най-много гласове както от журитата на отделните държави, така и от вота на публиката.
Това е първата победа на България в конкурса, който точно тази година отбеляза своята 70-а годишнина. Събитието се проведе във Виена, Австрия, и бе открито от победителя от миналата година JJ. Сегашната победа пък означава, че догодина Евровизия ще се проведе именно в България.
снимка: eurovision.tv
Комшиите не ни подкрепиха особено, май само турците са били изключение.
Браво, Дара! Браво, България!
Нека поне веднъж се зарадваме на успеха ни! <3