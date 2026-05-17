Дара и България с победа на Евровизия

България спечели Евровизия 2026 с изпълнението на Дара и песента „Бангаранга“ късно снощи. Нашето участие безапелационно грабна приза с 516 точки – с огромна преднина пред втората песен на Израел. Дара събра най-много гласове както от журитата на отделните държави, така и от вота на публиката.

Това е първата победа на България в конкурса, който точно тази година отбеляза своята 70-а годишнина. Събитието се проведе във Виена, Австрия, и бе открито от победителя от миналата година JJ. Сегашната победа пък означава, че догодина Евровизия ще се проведе именно в България.

