Цените на храните отново тръгнаха нагоре

Доматите и ябълките поскъпват най-сериозно, поевтиняват краставиците

Цените на повечето основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите у нас отново се повишават, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на едро, се повишава с 1,45% до 2,654 пункта спрямо 2,616 пункта седмица по-рано. Базовото ниво на индекса е 1,000 пункта от 2005 година.

Най-сериозно поскъпване при зеленчуците се отчита при доматите – с 16,75% до 2,37 евро за килограм. Значително нагоре са и зрелият лук кромид – с 9,7% до 0,52 евро за килограм, както и червените чушки – с 9,13% до 2,94 евро за килограм. По-умерен ръст има при зелето – с 6,87% до 0,56 евро за килограм, и картофите – с 1,66% до 0,49 евро за килограм, докато при зелените чушки увеличението е минимално – с 0,4% до 3 евро за килограм.

На обратния полюс са краставиците, които поевтиняват най-много – с 10,7% до 2,17 евро за килограм. Спад има още при тиквичките – със 7,2% до 2,50 евро за килограм, както и при морковите – с 0,63% до 0,63 евро за килограм.

При плодовете почти навсякъде се отчита поскъпване. Най-голям скок има при ябълките – с 19,21% до 1,44 евро за килограм. По-високи са още цените на бананите – с 11,62% до 1,69 евро за килограм, лимоните – с 5,26% до 2,20 евро за килограм, и портокалите – с 1,85% до 1,32 евро за килограм. Единствено мандарините поевтиняват – с 2,57% до 1,44 евро за килограм.

При млечните продукти се наблюдава понижение – кравето сирене поевтинява с 1,14% до 5,92 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ – с 2,23% до 9,40 евро за килограм. По-ниски са и цените на киселото мляко – с 0,52% до 0,76 евро за кофичка от 400 г, както и на прясното мляко – с 6% до 1,16 евро за литър. За сметка на това кравето масло поскъпва с 2,3% до 1,69 евро за пакет от 125 грама.

Леко увеличение има при месото и яйцата – замразеното пилешко месо поскъпва с 0,17% до 3,56 евро за килограм, а яйцата (размер М) – с 1,77% до 0,23 евро за брой.

Ръст се отчита и при основни хранителни продукти – оризът поскъпва с 6,15% до 1,76 евро за килограм, олиото – с 3,67% до 1,81 евро за литър, захарта – с 2,25% до 0,91 евро за килограм, зрелият фасул – с 5,21% до 2,06 евро за килограм, брашното тип 500 – с 3,67% до 0,79 евро за килограм, а лещата – с 5,21% до 2,14 евро за килограм.

Данните показват, че тенденцията към поскъпване на хранителните продукти се запазва, като най-сериозно увеличение се наблюдава при плодовете и част от зеленчуците.