Без тротоар, без осветление и под заплахата на глутници кучета: работници рискуват живота си на ул. „Полет“

Читатели на „Под тепето“ сигнализират, че стотици служители в индустриалната зона ежедневно вървят по пътното платно заради обрасъл или липсващ тротоар, а вечер се сблъскват с липса на осветление и бездомни кучета.

За опасни условия за придвижване на пешеходци по ул. „Полет“ в Пловдив сигнализираха читатели на „Под тепето“. По думите им стотици работещи в района ежедневно са принудени да вървят по пътното платно заради липсата на нормален тротоар и неподдържаната инфраструктура.

Изоставеният Пловдив: Улица „Полет“ скоро ще се преминава по въздух

Улица „Полет“ обслужва десетки предприятия и складови бази на територията на Северната промишлена зона, свързва „Брезовско шосе“ с ул. „Васил Левски“. Според подалите сигнала от едната страна на улицата тротоар изобщо няма, а от другата той е напълно обрасъл с висока трева, храсти и клони, които принуждават пешеходците да слизат на пътното платно.

„За да стигнем до работа, трябва да вървим по оживеното шосе. Има дървета, чиито клони са препречили целия тротоар, а тревата е висока почти колкото човек“, разказва жена, работеща в района.

По думите ѝ само в нейната фирма работят десетки служители, а в индустриалната зона са разположени множество други предприятия, чиито работници ежедневно използват същия маршрут.

Освен липсата на проходим тротоар хората посочват и други проблеми – отсъствие на улично осветление и наличие на глутници бездомни кучета, които според тях често преследват пешеходци в ранните сутрешни и вечерните часове.

„Има колеги, които се страхуват да се прибират пеша, защото кучетата тръгват след тях и лаят. Когато се стъмни, няма никакво осветление и човек се чувства несигурен“, твърди авторката на сигнала.

По думите на работещите в района обществен транспорт не достига до предприятията, което принуждава мнозина да слизат на близките спирки по Брезовско шосе или до Северната индустриална зона и да извървяват останалото разстояние пеша.

Хората разказват, че още миналата година е бил подаден сигнал за проблема, след който е извършено частично косене, но окосената растителност е останала върху тротоара и той отново е останал неизползваем. Преди девет дни е подадена нова жалба, която след препращане от общината е насочена към компетентните служби, но към момента, по думите им, реакция няма.

Според сигнала ситуацията вече създава реална опасност за инциденти. Една от служителките разказва, че при опит да заобиколи паднали клони е слязла на пътното платно и за малко не е била ударена от автомобил.

Читателите настояват за спешно почистване на тротоарите и зелената растителност, обезопасяване на района, подобряване на уличното осветление и предприемане на мерки срещу бездомните кучета, така че придвижването до работните места да не представлява ежедневен риск.

„Под тепето“ ще потърси позиция от Община Пловдив и компетентните общински предприятия относно поддръжката на ул. „Полет“ и планираните действия за решаване на проблема.