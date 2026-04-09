Жители на комплекс „Платинум Хоумс“ в Пловдив сигнализират за опасна ситуация, която по думите им продължава повече от половин година и остава без решение от институциите. Става дума за улицата, която свързва бул. „Марица – юг“ и бул. „Шести септември“, превърната според живеещите в района в нерегламентиран паркинг.

По информация на управителния съвет на етажната собственост, паркираните автомобили затрудняват движението и създават реална опасност от пътнотранспортни произшествия.

Към сигнала са приложени и снимки, показващи автомобили, паркирани по протежение на улицата и стесняващи значително платното за движение.

„Особено рискова е ситуацията за пешеходците, включително деца и възрастни хора, които ежедневно преминават през участъка„, твърдят живеещите в комплекса.

Те са изпратили няколко сигнала още през февруари до Община Пловдив и район „Източен“. По информация на подателите са получени четири входящи номера, но до момента случаят остава със статус „обработва се“, без предприети реални действия на терен.

„Опитът за пресичане и изхвърляне на битови отпадъци се превръща в приключение с незнаен край“, посочват в сигнала си живеещите в района.

Те допълват, че срокът за отговор по подадените сигнали вече наближава два месеца, а ситуацията остава непроменена.

По думите на подателите единственият отговор до момента е от „Пътна полиция“, като според тях институциите прехвърлят отговорността за контрола върху участъка.

Така улицата остава рискова за преминаващите пешеходци и автомобили.

Жителите настояват компетентните органи да предприемат спешни мерки за регулиране на паркирането и осигуряване на безопасно преминаване. Според тях липсата на реакция може да доведе до сериозен инцидент.