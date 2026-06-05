Четирима остават в ареста, домашен арест за едната от сестрите лекарки по аферата с НЗОК и НОИ

Съдът прие, че има достатъчно доказателства за участие в организирана престъпна група, а защитата обяви, че ще оспорва обвиненията

Пловдивският окръжен съд остави в ареста д-р Фани Колачева-Гудева, съпруга ѝ и родителите ѝ, а на сестра ѝ д-р Цветалина Колачева-Сали наложи домашен арест

Пловдивският окръжен съд остави в ареста д-р Фани Колачева-Гудева, съпруга ѝ Велизар Гудев и родителите ѝ Бойка и Кирил Колачеви по делото за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт. Спрямо сестрата на д-р Гудева – д-р Цветалина Колачева-Сали, магистратите наложиха мярка „домашен арест“.

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Петимата са обвинени за участие в организирана престъпна група, действала в периода от март 2025 г. до 2 юни 2026 г. Според прокуратурата групата е била създадена с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК чрез използване на документи с невярно съдържание, както и за извършване на престъпления, свързани с пране на пари.

Съдът прие, че на този етап от разследването са налице достатъчно доказателства, които обосновават предположение за съпричастност на обвиняемите към престъпленията, както и реална опасност от извършване на друго престъпление.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив.

Пликове с пари и „Viber лекари“

Още преди началото на заседанието заместник-окръжният прокурор Димитър Пехливанов разкри, че паралелно с делото се провежда нова акция в медицинско заведение в Пловдив.

По думите му при претърсванията са открити пликове с пари и други доказателства, свързвани с разследваните лица.

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Прокурорът определи част от замесените медици като „Viber лекари“ – хора, които според държавното обвинение са работили дистанционно чрез чат групи, без да извършват реални прегледи на пациенти.

„Единствената им задача е да четат имена и ЕГН“, заяви Пехливанов.

По същата линия прокуратурата проверява и близо 200 болнични листа, за които има съмнения, че са издавани без реални медицински прегледи. Разследващите твърдят, че част от схемата е била насочена към лица, работещи в чужбина, които са получавали обезщетения от НОИ чрез фиктивна документация.

Обвинението: Затворена семейна верига

По време на заседанието прокуратурата изложи тезата си за добре организирана семейна структура с ясно разпределени роли.

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Според държавното обвинение родителите на двете сестри са получавали медицински документи чрез автобусни пратки и са ги транспортирали до рехабилитационни бази и санаториуми. По обратния маршрут са се връщали и средствата, генерирани от схемата.

„Налице е затворена верига, подкрепена от огромно количество доказателства“, заяви прокурор Пехливанов пред съда.

В съдебната зала бяха доведени двете лекарки, техните родители и съпругът на д-р Гудева. Никой от обвиняемите не пожела да бъде заснеман от медиите.

снимката на семейството е от социалните мрежи

Защитата: Няма доказателства за организирана престъпна група

Адвокат Йордан Давчев, защитник на д-р Фани Колачева-Гудева, оспори изцяло обвинителната теза.

Според него по делото липсват експертни справки, които да доказват реалния размер на твърдените щети за НЗОК, а голяма част от свидетелите потвърждават, че действително са ползвали рехабилитационни услуги и лечение.

„Всички прегледи са реални“, заяви той пред журналисти преди началото на заседанието.

По думите му д-р Колачева-Гудева не е действала с користна цел, а ако някои пациенти не са използвали издадените им направления, това не означава, че лекарят носи отговорност за последващите им действия.

Защитата на Велизар Гудев също настоя, че липсват доказателства за съпричастност към престъпната дейност.

Адвокат Росица Драганова, която представлява родителите Бойка и Кирил Колачеви, заяви, че по делото няма конкретни данни каква точно е била ролята им в предполагаемата организация.

„Нямат никаква съпричастност“, коментира тя пред медиите.

Последните думи

В последната си дума пред съда д-р Фани Колачева-Гудева поиска по-лека мярка за неотклонение, като посочи, че има здравословни проблеми и се нуждае от продължаващо лечение.

„Не е такъв размерът на твърдяното“, заяви тя.

Д-р Цветалина Колачева-Сали също поиска по-лека мярка, като акцентира върху необходимостта да се грижи за малкото си дете.

„Детето ми има нужда от ежедневна грижа, има нужда от мен“, каза тя пред съда.

След няколкочасово заседание магистратите прецениха, че четирима от обвиняемите трябва да останат в ареста, а спрямо Цветалина Колачева-Сали наложиха домашен арест.

Съгласно закона всички обвиняеми се считат за невинни до приключване на наказателното производство с влязла в сила присъда.

