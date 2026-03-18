Чакат одобрение от НИНКН за Археологическия подлез

Готов е проектът за реконструкция на Археологическия подлез в Пловдив, стана ясно по време на пресконференция в общината. Предстои той да бъде съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), след което може да се премине към реалното изпълнение.

Проектът предвижда премахване на стъкленото тяло в посока ул. „Отец Паисий“ и Главната улица. На мястото на бившия ресторант ще бъде обособена сцена за културни събития. Част от съществуващите пространства ще бъдат заменени със зелени площи.

Запазват се велоподходът, както и подземните помещения, предназначени за подготовка на артисти, включително съблекални и санитарни възли. Предвижда се премахване на офисите и търговските обекти към пешеходната зона и спирката.

„Идеята е подлезът да се превърне основно в културно пространство. Планира се обявяване на конкурс за артисти, по подобие на зоната „Капана“, които да ползват обособените места“, заяви заместник-кметът с ресор „Култура, археология и туризъм“ Пламен Панов.

На този етап не се предвижда премахване на постройките в посока Понеделник пазара.