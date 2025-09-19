Всички инстиуции обясняват как не може да има пешеходна пътека срещу Гимназията по машиностроене, никой не казва как може

На 16 септември Под тепето отново разказа за драмата на хиляди пловдивчани, който живеят и работят на бул. „Александър Стамболийски“. Показхаме на администрацията, че След Първия учебен ден тържествата приключиха, но оцеляването продължава. От Общината и кметството твърдят, че това е работа на фирмата-изпълнител, а ВиК-дружеството категорично отказват да осигурят безопасност за стотиците майки с колички и учениците дори в най-фрапиращия остава участък от Онкодиспансера до Затвора – зона с детска градина, средно училище и професионална гимназия.

Прехвърляне на отговорности

Институциите отдавна са се превърнали в хор на оправданията. ВиК твърдят, че тяхната отговорност приключва с възстановяването на разрушените настилки и категорично абдикират от всичко, свързано с безопасността на пешеходците. Общината и районното кметство също мият ръце, като препращат към „проекта“.

Кметът на Пловдив, Костадин Димитров, призна в кореспонденция с жители, че ситуацията е „ужас“ и „безобразие“. Той уверява, че е събирал институциите многократно – и в общината, и в Министерството, но резултат няма.

Управата на града призна, че е безсилна пред „ужасът ВиК“.

Всички казват как не може

Междувременно кметът на район „Южен“ обеща, че пешеходна пътека ще се появи едва след последния слой асфалт, който до тази сутрин бе няколко месеца. Но … днес се оказа, че евентуалният реалистичен срок е за Новата 2027-ма. Това стана ясно по време на репортаж на btv по дългогодишния проблем. Обяви го представителя на ВиК Ивайло Добрев. Вижте подробностите във видеото.

Никой не казва как може

Вместо временни решения – като маркировка, регулировчици в пиковите часове или дори мобилни светофари – институциите повтарят единствено какво не могат да направят. Никой не казва как може. А въпросът продължава да е: не е дали ще се случи трагедия, а кога.

Очакван финал през 2027 г.

Докато децата в училище оцветяват светофари и рисуват зебри, а МВР презентира национални кампани за безопасни пътища, в реалността нямат нито едно от двете. Докато родителите подписват жалби, институциите прехвърлят отговорности. Докато кметовете наричат ситуацията „ужас“, никой не предлага конкретни мерки.

Фактът за този конкретен случай е един: бул. „Александър Стамболийски“ ще бъде напълно готов най-рано през 2027 г. До тогава „бъдещето на България“ ще продължи да пресича на собствен риск.

Хронология на бездействието

2020 г. – Старт на ремонта по обходния колектор. ВиК уверява, че ще работи бързо и координирано с общината.

– Старт на ремонта по обходния колектор. ВиК уверява, че ще работи бързо и координирано с общината. 2021 г. – Първи сигнали от родители: липсват тротоари и пешеходни пътеки. Отговор: „Временни мерки не са предвидени.“

– Първи сигнали от родители: липсват тротоари и пешеходни пътеки. Отговор: „Временни мерки не са предвидени.“ 2023 г. – Обещание от район „Южен“, че след полагане на основния пласт асфалт ще има маркировка. Пласт не е положен.

– Обещание от район „Южен“, че след полагане на основния пласт асфалт ще има маркировка. Пласт не е положен. 2023 г. – 2024 г. Протести на жители. ВиК заявява, че безопасността на пешеходците „не влиза в техния договор“.

Протести на жители. ВиК заявява, че безопасността на пешеходците „не влиза в техния договор“. 16 септември 2025 г. – Под тепето публикува разследване: тротоарите изчезнали, зебрите изтрити, институциите бездействат.

– Под тепето публикува разследване: тротоарите изчезнали, зебрите изтрити, институциите бездействат. 17 септември 2025 г. – Районният кмет обявява, че пешеходна пътека ще има едва след последния слой асфалт. ВиК обявява, че това евентуално ще е края на 2026 г. или началото на 2027 г.

Днес стана ясно още, че изготвеният по спешност и под граждански, и медиен натиск проект за зебра и регулиране на кръстовището, от отговрното ОП „Организация и контрол на транспорта“ през тази седмица, се вкарва за съгласуване в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР.

Снимка на корицата: стоп кадър btv