BTL Industries е „Инвеститор на годината“

BTL Industries бе отличена като „Инвеститор на годината“ за 2025 г. по време на 20-ото юбилейно издание на конкурса „Инвеститор на годината“. Той се организира от Българската агенция за инвестиции, за да поощри компании и инвестиционни проекти, които със своята дейност допринасят за икономическото развитие на страната. Отличието и статуетката „Златен бик“ бяха връчени от президента Илияна Йотова лично на изпълнителния директор на BTL IndustriesВеселин Каравасилев по време на официална церемония в Hayatt Regency Sofia.

BTL Industries получи голямата награда „Инвеститор на годината“ за направената инвестиция в Пловдив на стойност от над 51 млн. евро през 2025 г. за изграждането на нова производствена база, най-голямата чешка индустриална инвестиция у нас, както и за създаването на над 700 нови работни места в региона.

„Благодарим за тази висока оценка. За нас тази награда не е единствено за размера на инвестицията ни, но също така и високо признание за дългосрочната ни работа и инвестиции в България. Посвещавам това отличие на целия екип на BTL – на всички тези над 850 души, с които работим рамо до рамо всеки ден. За да стигнем дотук, изминахме много дълъг път. Стъпихме в България през 1998 г. с идеята за един търговски офис, благодарение на добрата икономическа обстановка и високата квалификация на хората в България, 28 години по-късно се превърнахме в единствената производствена и логистична база за крайни изделия на BTL за цял свят. Силно вярваме, че с тези темпове и с общи усилия можем да превърнем България във водещ производител на медицински изделия“, сподели Веселин Каравасилев, изпълнителен директор на BTL Industries, приемайки отличието.

Производствената база на BTL в Пловдив се разполага на 29 000 кв.м. застроена площ и е от типа „всичко под един покрив“, като днес събира целия екип на BTL – над 850 души. Базата представлява високотехнологична производствена база, която задава нов стандарт за индустриалното строителство. Сградата съчетава модерна архитектура, оптимизирана функционалност и внедрени иновативни инженерни системи за ефективност и контрол на производствените процеси. Обектът е проектиран с високи параметри за устойчивост и разполага със собствен голям зелен парк, модерни офис пространства, зони за отдих, автоматизирани производствени и складови системи.

BTL Industriesразполага и с R&Dцентър в София, част от глобалната структура от R&Dцентрове на компанията. Годишно в България BTL произвежда над 40 000 устройства, които се търгуват в над 120 държави по света, а инсталираните продукти на BTL в болници и медицински центрове по цял свят в рамките на само 60 минути могат да направят диагностика на над 1 млн. души.

По-рано тази година BTL Industries бе отличена и като компания на годината в секторите здравеопазване и производство. С наградата „Инвеститор на годината“ производителят затвърждава допълнително позицията си на индустриален лидер у нас и глобален иноватор в производството и разработката на високотехнологична медицинска апаратура.