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Британското посолство пита: Кой брит изпълнител искате на PHILLGOOD 2027

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:47ч, вторник, 21 юли, 2026
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„Кой британски изпълнител искате да чуете на живо?“. Това пита Британското посолство у нас. От дипломатическата мисия се интересуват кой английски музикант публиката на PHILLGOOD желае да види на следващото издание на феста, което буди огромни очаквания от страна на българските меломани.

От посолството отбелязват в свой специален пост в социалните мрежи огромното си задоволство от силното британско присъствие в тридневната програма на първото издание на мега музикалното събитие, разтресло Пловдив в продължение на три дни и дават индикация, че това присъствие не просто може да продължи, но и ще се засилва още догодина.

„Британски звук. Голяма енергия. Винаги ще подкрепяме изкуството, музиката и таланта, които превръщат фестивали като PhillGood в незабравимо преживяване“, отбелязват от посолството и посочват британците по сцените на Гребната база от уикенда- The Cure, Wolf Alice, Gorillaz, Sleaford Mods, Suede, The Subways. А после с оптимистично намигване да публиката питат кого иска да види и чуе тя догодина.

В отговорите присъстват множество музиканти и банди, сред които Depeche Mode, Oasis, Radiohead, Pulp, Jamiroquai и много други. Дали ще видим догодина някой от въпросните имена и дали Британското посолство ще съдейства по някакъв начин за идването им в Пловдив следващото лято- предстои да разберем много скоро, когато ще бъдат обявени хедлайнерите на PHILLGOOD 2027.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:47ч, вторник, 21 юли, 2026
2 328 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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