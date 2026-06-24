Брестовица: хроника на едно „временно“ безводие, което се превърна в постоянен режим

Водната криза в Пловдивска област отдавна не е извънредна ситуация, а устойчив модел, който се повтаря всяко лято. Сред най-показателните примери остава Брестовица – село, в което „временните“ прекъсвания на водата от години се редуват с ремонти, инвестиционни намерения и периоди на относително спокойствие.

Днес проблемът вече не е нов. Новото е само напрежението – между институции, оператор и жители, които настояват за едно и също: вода без прекъсване.

Откриха манган над нормата в питейната вода на Брестовица

ХРОНОЛОГИЯ: как Брестовица стигна до постоянния режим на несигурност

2019–2021: първите сигнали за системен проблем

Кметът на община „Родопи” обяви бедствено положение заради водата в Брестовица

Освен за съдържанието на манган във водата, жителите започват да сигнализират за: спад на налягането в летните месеци; периодични прекъсвания във високите части; съмнения за качеството на водата.

Върховна административна прокуратура възлага проверка за качеството на водата в Брестовица на двама министри

Темата все още се третира като „локален проблем“.

От тогава насам вече близо 5 години все се Обмислят варианти за решаване на проблема и за финансиране на новата водопроводна мрежа на Брестовица

2022–2023: аварии, ремонти и първи по-сериозни интервенции

През този период започват първите по-мащабни действия по мрежата, включително:

ремонти по вътрешната водопроводна система;

подмяна на отделни участъци;

временни организационни мерки при аварии.

В Брестовица са направени два нови сондажа. Водата е чиста

Въпреки това режимният елемент не изчезва, а се „мести“ във времето.

2024: натрупване на напрежение и обществен фокус

Проблемът вече излиза извън локален контекст:

сигнали за периодично нарушено водоподаване;

засилено обществено недоволство;

започва по-ясно изискване за структурно решение.

Брестовица влиза трайно в списъка на рисковите села в областта.

2025–2026: режим без официално име

Ситуацията се характеризира с:

частични или периодични прекъсвания;

чувствителност към аварии и сезонно натоварване;

продължаващи инфраструктурни проекти без видим краен ефект.

На практика селото функционира в неофициален летен режим на водоснабдяване.

Лято 2025: Брестовица по времe на воден режим

СБЛЪСЪК: три гледни точки за един и същ проблем

ВиК операторът: „инфраструктура в процес на подобрение“

От страна на ВиК се подчертават:

текущи ремонти и инвестиции;

подмяна на мрежови елементи;

нужда от координация чрез институционални структури;

ограничения на ресурсите и сложност на системата.

Основният акцент е върху процеса, не върху крайния резултат.

Местната власт: „липса на гаранции, не на планове“

Кметството на Брестовица последователно настоява за:

ясни срокове за завършване на ключови дейности;

гарантиране на непрекъсваемост на водоснабдяването;

отчетност за извършените инвестиции;

реален ефект, а не само технически мерки.

Фокусът е върху резултатите, не върху намеренията.

Жителите: „всяко лято започва отначало“

За хората в селото проблемът е ежедневен:

вода с прекъсвания в най-натоварените месеци;

несигурност кога ще има водоподаване;

усещане за цикъл от аварии и обещания.

В общественото възприятие кризата вече не е изключение, а правило.

Официално: Контролирано водоподаване за Брестовица

Ключовият въпрос: ремонт или модел на управление?

Брестовица поставя по-големия въпрос за цялата система в Пловдивска област:

дали проблемът е в остарялата инфраструктура, или в начина, по който тя се управлява и приоритизира.

Защото въпреки инвестиции, ремонти и планове, резултатът на терен остава почти непроменен – несигурно водоснабдяване в ключови летни периоди.

Най-фрапантната сцена се бидоните под кондензаторите на климатиците. Почти всяка къща ги има. Снимка Под тепето

Селото като диагноза

Брестовица вече не е просто точка на картата на ВиК проблемите. Тя се превръща в диагностичен случай – показващ как една система реагира, когато хроничният проблем се превърне в ежегодна норма.

И точно затова въпросът вече не е дали ще има следващ летен режим.

А защо той изобщо продължава да е необходим.

Още по темата четете в статията Пловдивско под напрежение: безводието се връща с всяко лято, а решенията остават частични.