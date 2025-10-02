Правят се стъпки за реставрация и преобразуване на монумента в съвременна туристическа атракция и културен център

Управата на града вече е приключила с дейностите по обследване на Братската могила, за да може тя да бъде приведена в угледен и безопасен вид за посетители, разбра репортер на Под тепето. Това потвърди пред медията ни заместник-кметът по „Култура, археология и туризъм“ на Община Пловдив Пламен Панов. Вече са направени и първите стъпки за реставрация на монумента, разказа той.

Регионалният исторически музей в града, който стопанисва паметника, е приключил с цялостно му заснемане.

„За това работим стъпка по стъпка от близо две години. Извършено е архитектурно, геодезично и конструктивно обследване. Специалистите откриха конструктивни нарушения и множество други проблеми, като течове, например„, коментира директорът на музея Стоян Иванов.

Към момента той и екипът му правят прогнозна сметка за стойността на бъдещите ремонтни дейности. „Идеята е да се спаси каквото може, като ще се работи на етапи„, допълни той.

„Следващата стъпка е подготовка на цялостен проект за основен ремонт„, каза ресорният зам.-кмет Панов. По думите му целта е да се оправят конструктивните проблеми, за да може обектът да има приличен вид за посрещане на туристи. „Поетапно се предвижда обособяване на обслужващо помещение, художествено осветление и възстановяване на скулптурната композиция„, каза още Пламен Панов.

От своя страна директорът на музея припомни, че след прекарването на интернет и поставянето на видеонаблюдение, в и около монумента преди две години, вандалските набези върху него значително са намалели.

Ако всичко върви наред, то идната година ще има избран изпълнител за реставрацията на монумента, смятат Панов и Иванов.

В съвременната история на Пловдив Братската могила винаги е била към обектите на Регионалния исторически музей в града под тепетата. Твърди се, че е прехвърлена с решение на Общински съвет, малко след смяната на политическия режим. От разговора ни със Стоян Иванов стана ясно още, че в първите дни на месец септември т. г., след изготвена оценка и със заповед на кмета Костадин Димитров, монументът е предоставен официално за стопанисване на РИМ.

Това лято, след повече от три десетилетия, емблематичния паметник в район Западен проведе два дни на отворените врати, организирани по идея на районния кмет Тони Стойчева. Наш екип ви направи свидетели на събитието в епизод на видеоподкаста ни „В Капана“ на Под тепето – Братската могила – завръщането на един забравен символ. В него д-р Видин Сукарев от Регионалния исторически музей подчерта важността на паметника като архитектурен и скулптурен шедьовър, а арх. Чавдар Тенев сподели, че паметникът може едновременно за запази своята сакралност и да се възроди като културен обществен център. Пловдивски екскурзоводи са категорични, че има голям интерес от чуждестранни групи, идващи специално да разгледат обекти, свързани със социалистическа архитектура и монументално изкуство. Множеството посетители също потвърдиха необходимостта от спешни мерки за реставрация и ревитализация на могилата.

След години на пренебрегване, Братската могила в Пловдив получава втори шанс да бъде културен и исторически център, който съчетава паметта на миналото с нуждите и вкусовете на съвременното общество. Ето, че администрацията извършва конкретни действия, а гражданите подкрепят инициативата. Затова не е учудващо, че директорът на Историческия музей си пожелава един ден в огромните помещения отстрани да се направи една хубава експозиция.

Снимка: Район Западен – Община Пловдив