Братската могила в Пловдив днес посреща посетители за втори ден. Монументът отвори врати след близо 30 години по инициатива на район „Западен“. Интересът към събитието е голям, видя репортер на Под тепето.

Припомняме, че градежът на Братската могила започва през 1971 г. Открива я лично Тодор Живков в навечерието на 9 септември 1974 г. Мястото е виждало стотици хиляди хора – от младоженци до абитуриенти, а след това потъва в забвение. Още за историята му може да прочетете в lost in Plovdiv.

Програмата в днешния ден е насочена към изкуството и културното наследство на града. Входът е свободен, а работното време е от 10:00 до 21:00 ч. Акцентът пада върху монументалните скулптурни композиции, създадени през 70-те години под ръководството на Любомир Далчев – признати за значим принос към българското монументално изкуство.

Днешната програма включва:

17:30 ч. – концерт на цигулка с Красимира Паурова;

– концерт на цигулка с Красимира Паурова; 18:00 ч. – лекция на доц. д-р Живка Валявичарска за мястото на скулптурите в Братската могила в контекста на българското изкуство от 60-те и 70-те години;

– лекция на доц. д-р Живка Валявичарска за мястото на скулптурите в Братската могила в контекста на българското изкуство от 60-те и 70-те години; 18:30 ч. – дискусия със скулпторите Саркис Нерсесян и Евелина Петкова за творческия процес и формата в произведенията на Далчев.

Организаторите приканват пловдивчани и гостите на града да се включат в събитието и да опознаят едно от значимите културни наследства на Пловдив.

За миналото и визията за бъдещето на Братската могила ще ви разкажем в следващия епизод на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето.

Очаквайте подробности.