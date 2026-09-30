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Ботевисти почитат паметта на президента на клуба Илиян Филипов

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 18:04ч, сряда, 30 септември, 2026
6 170 Преди по-малко от минута

Фенове на Ботев ще се съберат тази вечер пред стадион „Христо Ботев“, построен от строителната компания на убития тази нощ президент на клуба Илиян Филипов. Жълто-черните привърженици се събират пред Колежа в памет на покойния финансов благодетел на клуба, като събитието е насрочено точно за 19.12ч. Призивът идва от Обединени фракции Bultras, които призоваха феновете на Ботев (Пловдив) да се съберат днес пред централния вход на спортното съоръжение, за да почитат Филипов.

Именно от стадион „Христо Ботев“ собственикът на PIMK се е отправил към квартал Смирненски, където е намерил смъртта си. Той бе застрелян с куршум в главата от неизвестен нападател в свой имот в район Западен, в който обаче не се намира личния му дом.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 18:04ч, сряда, 30 септември, 2026
6 170 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

6 коментари

  2. ОСНОВНАТА ИДЕЯ ЕДНО МАХЛЕНСКО ИГРИЩЕ ОТ ‘Ч’А’С’Т’Е’Н’ РИТНИТОПКОВСКИ КЛУБ ДА СЕ ПРЕСТРУВА ДА МЯЗА НА „СТАДИОН“ КИС-КИС Е -РАЗБИРА СЕ- ДА СЕ ПРЕЧКА НА ГРАДА И ДА РАЗДУХВА ЗАПАЛЯ… „ФЕНСКИ“ ИСТЕРИИ / ПЕЧАЛБИ ЗА ЧАСТНИКА!

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    1. „…застрелян с куршум в главата от неизвестен нападател…“ – НАПАДАТЕЛКА (ж.р. ед. ч.) е напълно възможно да е постигнала резултат! Блондинка, макар и изрусена!

      ПРЕСТАНЕТЕ ДА НАБЕЖДАВАТЕ СЛАБИЯ ПОЛ ЗА ВСЯКОЯ ЛОШОТИЯ

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