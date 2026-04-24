Ботев и Локо поискаха безвъзмездно стадионите си за 20 години в обща позиция

Снимката е илюстративна

Ботев и Локомотив поискаха от общината да ползват безвъзмездно стадионите си за период от 20 години. Двата клуба излязоха в обща позиция, в която настояват пред градската управа и местния парламент да им бъдат предоставени двете съоръжения като мярка в подкрепа на развитието на футбола, сорта и младите хора в града.

„Държавата отпусна средства за изграждането и довършването на стадионите, но цялата поддръжка, експлоатация и реални разходи се поемат от клубовете, което представлява сериозна финансова тежест. В същото време Община Пловдив не само не подпомага активно футбола, но към момента обсъжда увеличаване на наемите, което е напълно неразбираемо и неприемливо. Подобна политика представлява пореден удар срещу двата най-големи футболни клуба в града, които и без това функционират в изключително трудна икономическа среда, създавана с години. За разлика от Пловдив, множество общини в България активно финансират и подпомагат своите футболни клубове, осъзнавайки тяхната обществена роля“, подчертават в позицията си ръководствата на Ботев и Локомотив.

„Уважаеми г-н Кмете, в качеството Ви на вносител на предложение за увеличаване на наемите, считаме, че този подход е грешен, несправедлив и вреден за Пловдив. Призоваваме Ви да преосмислите тази политика и да подкрепите едно дългосрочно, устойчиво решение“, обръщат се към Костадин Димитров футболните клубове.

Ето отвореното писмо на двата клуба:

„С настоящото писмо отправяме категорично предложение и позиция, продиктувана от реалното състояние на футбола в Пловдив и ролята на двата водещи клуба – ПФК „Ботев“ Пловдив и ПФК „Локомотив“ Пловдив. Настояваме стадионите на двата клуба да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване за срок от минимум 20 години, като мярка в подкрепа на развитието на футбола, спорта и младите хора в града.

Фактите са ясни: Държавата отпусна средства за изграждането и довършването на стадионите, но цялата поддръжка, експлоатация и реални разходи се поемат от клубовете, което представлява сериозна финансова тежест. В същото време Община Пловдив не само не подпомага активно футбола, но към момента обсъжда увеличаване на наемите, което е напълно неразбираемо и неприемливо. Подобна политика представлява пореден удар срещу двата най-големи футболни клуба в града, които и без това функционират в изключително трудна икономическа среда, създавана с години. За разлика от Пловдив, множество общини в България активно финансират и подпомагат своите футболни клубове, осъзнавайки тяхната обществена роля.

В Пловдив обаче наблюдаваме пълна абдикация от тази отговорност. Двата клуба не са просто спортни организации. Те са: Емблема на града, които изграждат имиджа на Пловдив в национален и международен план; Икономически фактор, привличащ хиляди фенове, събития и съпътстващи приходи за местния бизнес; Социална система, в която хиляди деца тренират ежедневно, вместо да бъдат по улиците и заведенията. Тези деца: се учат на дисциплина, отговорност и труд; изграждат здравословен начин на живот; получават среда, която ги възпитава и развива като личности. Подкрепата за футбола е инвестиция в здравето и бъдещето на нашите деца, а не разход.

На този фон, намеренията за увеличаване на наемите са не само неуместни, но и в пълно противоречие с обществения интерес. Още по-притеснително е, че се създава усещането, че вместо да подпомага реално работещите структури, Общината търси начини да генерира приходи за сметка на клубовете – средства, които вместо да отиват за развитие на спорта и децата, често потъват в неефективни административни разходи. Не можем да не отбележим и общественото недоволство от практики, при които се поддържат раздути администрации и се заплаща на хора без реален принос, докато същевременно се търси допълнителна финансова тежест върху структури, които реално работят и създават стойност.

Уважаеми г-н Кмете, В качеството Ви на вносител на предложение за увеличаване на наемите, считаме, че този подход е грешен, несправедлив и вреден за Пловдив. Призоваваме Ви да преосмислите тази политика и да подкрепите едно дългосрочно, устойчиво решение: Безвъзмездно предоставяне на стадионите на ПФК „Ботев“ Пловдив и ПФК „Локомотив“ Пловдив за срок от минимум 20 години. Това ще бъде: ясен знак за подкрепа към спорта; инвестиция в младите хора; стратегическо решение в интерес на града.

Очакваме отговорно отношение и действия, съобразени с интереса на пловдивчани, а не решения, които задълбочават проблемите“.