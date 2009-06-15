Босът на “Роза импекс” скъса минискус в мачле

Инж. Димитър Георгиев се контузи във футболна битка с дипломати



Босът на ‘Роза импекс’ се подпира на патерици след сърцата игра на теренаЕдин от най-известните пловдивски бизнесмени Димитър Георгиев скъса минискус в драматичен мач в Хисаря, научи “Под тепето”. Собственикът на козметична компания “Роза импекс” се контузи тежко във футболно дерби с дипломати в курортното градче. Инж. Георгиев посрещна на гости 14 посланици на европейски държави воглаве със семействата им в супер луксозния си хотел “Хисар” и им организира нещо като малък многобой, в който сам взе участие.

Първо играли боулинг, после имали тенис турнир и накрая си дали среща на футболния терен. Инж. Георгиев се строполил върху райграса в началото на второто полувреме. Скочил за една загубена топка, но минискусът му поддал. След кратко съвещание с медицинския екип на неговия отбор, решил да мине на врата, за да не оставя своите с човек по-малко в тежката футболна битка. Между гредите, въпреки травмата, инженерът се справил повече от блестящо- изкарал три почти сто процентови голови положения. Бизнесменът отразил два удара на украинския посланик от упор, а с плонж извадил топката от гол линията след меле в наказателното му поле. Благодарение на сърцатата му игра тимът на “Роза импекс” спечелил с 5:3 дербито срещу дипломатите. Спортният маратон продължил на дансинга в нощния бар на хотел “Хисар”, а там никой не разбрал за контузията му . На другия ден обаче се оказало, че травмата е сериозна и бизнесменът легнал под ножа.

Въпреки патериците, с които се придвижва в момента, инженерът не спира да търчи по задачи и да стяга редиците във фабриката на “Роза импекс” в Ягодово. Част от служителите му се надявали, че ще си вземе болнични като Бойко Борисов и дали малко по-свободно, но той ежедневно е на работното си място и не пропуска сутрешните оперативки. С контузията сякаш е по-деен от всякога, коментират хора от екипа на бизнесмена.

С патерици Димитър Георгиев се появи и на обявяването на 18-те двойки от Пловдив, които получиха шанс да станат родители. “Роза импекс” финансира ин витро процедурите на 18 млади семейства с репродуктивни проблеми в рамките на кампанията “За още едно българче”. Благотворителната инициатива стартира преди три месеца, като от продажбата на всеки продукт от козметичните серии „Престиж“ и „Регал“ и боите за коси „Престиж“ и „Галант“ се отчисляваха средства в отделна сметка за подпомагане на бездетни двойки. В рамките на кампанията ще се финансират ин витро процедурите на общо 36 двойки.