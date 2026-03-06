Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се появи на инспекция на ремонта на кино Космос в Пловдив, придружен от кмета Костадин Димитров и представители на местната партийна структура.
На място градоначалникът показа визуализации за бъдещото културно пространство в и около сградата и разведе партийния лидер по строителната площадка.
По време на разговора Димитров припомни, че в миналото киното е носело името „Комсомол“, а по-късно става известно като „Космос“.
„Кръстете го с нещо прогресивно и го боядисайте с като дъга“, предложи с усмивка Борисов, докато разглеждаше проекта.
По време на визитата бе засегната и темата за сградата на Централната поща. „Защо дадохте пощата навремето да я вземат? Сега искат 100 милиона“, попита лидерът на ГЕРБ.
Кметът обясни, че около Коледа е обсъждана възможността сградата да бъде придобита и превърната в културно средище, което да приюти и Държавна опера – Пловдив. По думите му ще са нужни около 100 млн. лева за закупуването на имота и още толкова за преустройството му за сграда за изкуство.
В разговора Борисов отбеляза и напредъка по спортната инфраструктура в града, като припомни, че стадионите на Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив са към финалната фаза на изграждане, а предстои реконструкция и на стадиона на Марица Пловдив.
Той попита и как върви проектът за новия участък от Околовръстния път – от пътен възел „Скобелева майка“ до Асеновградско шосе. След отговора, че междувременно е сменен ръководителят на Агенция „Пътна инфраструктура“, Борисов иронично отбеляза, че той е имал „голямо значение за изборите“.
„Ще изчакаме два месеца, след изборите пак ще започнем“, коментира той.
Кметът Димитров показа и визуализации на проекта за Античен форум – Юг-Изток, за който вече има обявена обществена поръчка и са отворени офертите на кандидатите.
Лидерът на ГЕРБ коментира и актуалната политическа обстановка в страната. Очаквайте продължение.
4 коментари
!!! Добре дошли в най-добрия сайт за секс запознанства – Hot21.fun
И каза Ту-тууу!
Красиви умове
А за Хуманитарната защо не попита ? Нали Темелков обеща 100 дни ремонт! Само стадиони и асфалт са му в тиквата! Крадене и пак крадене!