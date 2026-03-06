Борисов пред кино Космос: кръстете го с прогресивно нещо и го боядисайте в дъга

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се появи на инспекция на ремонта на кино Космос в Пловдив, придружен от кмета Костадин Димитров и представители на местната партийна структура.

На място градоначалникът показа визуализации за бъдещото културно пространство в и около сградата и разведе партийния лидер по строителната площадка.

По време на разговора Димитров припомни, че в миналото киното е носело името „Комсомол“, а по-късно става известно като „Космос“.

„Кръстете го с нещо прогресивно и го боядисайте с като дъга“, предложи с усмивка Борисов, докато разглеждаше проекта.

По време на визитата бе засегната и темата за сградата на Централната поща. „Защо дадохте пощата навремето да я вземат? Сега искат 100 милиона“, попита лидерът на ГЕРБ.

Кметът обясни, че около Коледа е обсъждана възможността сградата да бъде придобита и превърната в културно средище, което да приюти и Държавна опера – Пловдив. По думите му ще са нужни около 100 млн. лева за закупуването на имота и още толкова за преустройството му за сграда за изкуство.

В разговора Борисов отбеляза и напредъка по спортната инфраструктура в града, като припомни, че стадионите на Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив са към финалната фаза на изграждане, а предстои реконструкция и на стадиона на Марица Пловдив.

Той попита и как върви проектът за новия участък от Околовръстния път – от пътен възел „Скобелева майка“ до Асеновградско шосе. След отговора, че междувременно е сменен ръководителят на Агенция „Пътна инфраструктура“, Борисов иронично отбеляза, че той е имал „голямо значение за изборите“.

„Ще изчакаме два месеца, след изборите пак ще започнем“, коментира той.

Кметът Димитров показа и визуализации на проекта за Античен форум – Юг-Изток, за който вече има обявена обществена поръчка и са отворени офертите на кандидатите.

Лидерът на ГЕРБ коментира и актуалната политическа обстановка в страната. Очаквайте продължение.