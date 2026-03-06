Според него Румен Радев е осигурил МВР за себе си, а останалите министерства за коалицията ПП–ДБ, което позволява „безчинство“ от страна на служебното управление

„Подреждате добра листа и ако ме поканят, мога да я водя“ – коментира лидерът на ГЕРБ

Лидерът на ПП ГЕРБ Бойко Борисов направи серия политически коментари по време на посещението си в Пловдив.

Той посочи, че редно е Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност, за да се търси консенсус по теми, които носят негативи и притеснения в обществото. Борисов добави, че със запознаване на определени лица е демонстрирал как може да се постигне национална позиция по подобни въпроси.

Лидерът на ГЕРБ критикува служебното правителство за разпределението на министерствата. Според него Румен Радев е осигурил МВР за себе си, а останалите министерства за коалицията ПП–ДБ, което позволява „безчинство“ от страна на служебното управление.

Борисов обърна внимание и на феномена на „червената олигархия“ – наследници на номенклатурата на БКП.

„Когато говориш за олигархия, трябва да се назоват конкретни имена“, заяви той и посочи, че Радев се е обградил с потомци на такава структура.

По темата за изборните листи Борисов коментира възможността да оглави пловдивската листа на ГЕРБ:

„Тепърва текат събранията в ГЕРБ, след това ще има Изпълнителна комисия. Пловдив е град, в който много неща са направени, но продължаваме да надграждаме. Ако ме искат, мога да дойда. Подреждате една добра листа и ако ме поканят, може да водя листата. Изпълнителната комисия ще разглежда предложенията“, каза лидерът на партията.