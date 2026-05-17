Бойко Борисов: Вадя Темелков от Пловдив

Заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков ще бъде натоварен с допълнителни партийни задължения, стана ясно по време на конференция на ГЕРБ във Велинград днес. В излъчена през фейсбук канала на партията реч, лидерът Бойко Борисов съобщи, че Темелков ще стане ръководител на Младежка академия на ГЕРБ, свързана с дигиталното присъствие на партията.

„Темелков го вадя от Пловдив. Той ще е координатор в национален план. Войната е дигитална и трябват дигитални воини, затова го вадя от Пловдив и ще пътува из страната“, съобщи още Борисов.

Двусмисленото „вадене“ от Пловдив остави впечатление, че Темелков ще спре да бъде заместник-кмет на града. В кулоарите обаче стана ясно, че той ще остане на поста си като заместник-кмет по дигитализация и европейски политики.

В последните месеци Владимир Темелков пази нисък профил в кметската си дейност и рядко се забелязва на публични събития. Последната му сериозна акция бе по време на предизборната кампания преди последните парламентарни избори, когато разглоби с отвертка машина и се опита да създаде съмнение в сигурността на машинния вот, което бе опровергано както от ЦИК, така и самото протичане на гласуването, като не бяха открити никакви нередности, свързани със странната му акция. Другият успех на Темелков в сферата на дигиталната война е присвояването на общинската фейсбук страница „Invest Plovdiv“, която той взе за себе си и преименува на собственото си име.

В рамките на конференцията на ГЕРБ Бойко Борисов също подчерта, че без управлението на ГЕРБ нямаше да бъде възможно България да бъде домакин на Евровизия след победата на Дара. Основна опция това да се случи е софийската „Арена“, както и залите в Пловдив и Бургас – където кметовете са изявили желание също да бъдат домакини. Според Борисов, те нямаше да съществуват, ако не беше ГЕРБ и нямаше къде да се проведе събитието.