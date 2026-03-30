Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обеща на бизнеса на Пловдив да направи Околовръстното шосе на среща с някои от най-големите предприемачи от града в хотел Хилтън. Тя продължи точно един час и се превърна в напълно свободна дискусия между Борисов и представителите на пловдивската индустрия, които изложиха важните за града теми.

На срещата присъства местният актив на партията, бившият премиер Росен Желязков, екс министрите от различни кабинети Томислав Дончев, Делян Добрев, Владимир Горанов, Деница Сачева, Георги Георгиев. Събитието откри домакинът и градски лидер на ГЕРБ Костадин Димитров. От страна на бизнеса бяха много от членовете на сдружение „Бизнесът за Пловдив“.

Там бяха Любозар Фратев, Илиян Филипов, Ангел Джумеров, Кирил Василев, Максим Митков, Пламен Панчев от Тракия икономическа зона, Иван Караилански, Ангел Траков, Константин Бояджиев, превозвачът Петко Ангелов и много други.

На откриването кметът Костадин Димитров припомни какво е направено в града по време на управлението на ГЕРБ и посочи онова, което предстои- нов мост над Марица, новата Математическа гимназия, пешеходните зони.

Пред гостите се изказа икономистът Георги Стоев, който подчерта, че бъдещето е в джентрификацията и че Пловдив ще продължава да е все така привлекателен за големите инвеститори. Той посочи, че ако страната запази траекторията на развитие скоро ще достигнем средните доходи на Европа.

После се мина на дискусионна вълна. Първата тема от страна на бизнеса постави собственикът на ПИМК Илиян Филипов, който бе най-активен от страна на гостите в залата. Той попита кога и дали Пловдив ще има Околовръстно шосе, тъй като градът се задъхва от проблемите с трафика и мръсния въздух. Костадин Димитров му отговори, че частта от Асеновградско шосе до Скобелева майка вече се изгражда, но промените в ръководството на АПИ забавя процедурите.

„От избори на избори ни обещават Околовръстното шосе да бъде завършено. И така чакаме вече 20 години. На този път умират хора. От 12 години това шосе не е мръднало. Ще го има ли?“, допълни по темата собственикът на Хелиос Метал Център Кирил Василев. Ангел Джумеров от Биомашиностроене пък подчерта, че за големите и жизненоважни проекти за развитието на Пловдив са нужни между 2 и 3 милиарда лева. Заяви, че постоянно изтъкваното разширение на Голямоконарско шосе свършва до табелата на Пловдив, а продължението му зависи от съседните на града общини, като така отвори въпроса за сливането на Пловдив с общините Марица и Родопи.

„Кой друг направи повече от нас?“, отвърна на питанията Бойко Борисов и също се спря, на реализираните под тепетата проекти по време на управлението на ГЕРБ.

„Обещавам да довърша Околовръстното и ще го направя. То ще се развие като Асеновградско шосе“, заяви лидерът на ГЕРБ. Подчерта, че постоянната смяна на шефове на структури като АПИ при смяна на властта пречи на всички процеси и проекти в страната. „Дразни ме, че Пловдив няма Околовръстно шосе. Заявявам, че и да не ме карате, ще го направя“, добави по темата и заяви, че предстои проектът за околовръстния път на Пловдив ще бъде вкаран в бюджета на държавата от ГЕРБ след изборите.

Посочи, че конкурентите на ГЕРБ в изборите говорят едно и също. „Освен за съдебна реформа друго чули ли сте? За десет години държавният глава какво направи? Аз максималното съм направил за този град. Тези които ви обещават сега и ви лъжат, нищо няма да направят. Даже и метро в Пловдив вчера са обещали. Е, вярвате ли на това?“, попита Бойко Борисов. Посочи бизнесмените в залата и каза, че е приятел с всеки от тях и че съжалява, че за 12 години партията му не е успяла да направи всичко, но и че не е управлявала само тя.

„Най-големият ми грях е, че научих българите да карат автомобилите си без пари, тъй като исках да се порадват на магистралите. В същия момент плащат навсякъде другаде като пътуват“, коментира пред бизнесмените Борисов и посочи, че връща ГЕРБ плътно в дясно.

„Тук пред вас сме всички, защото сте важни. Отнасям се към вас с голямо уважение. Ако прецените, на 19-ти, мерете хубаво, да не лашнем пак държавата“, отбеляза още Бойко Борисов.

Бизнесът постави още въпроси за раздутата публична администрация, за развитието на летище Пловдив. За стадион Пловдив.

„Летище Пловдив ми е важно. Но докато има военно летище там, аеропортът няма да тръгне- бъдещите инвеститори ги е страх да го вземат на концесия. Това е проблемът към днешна дата. Иначе кой не иска да има развито летище Пловдив“, подчерта лидерът на ГЕРБ.

Каза, че пловдивската опера е сред точките от дневния ред на партията, но изключи от него стадион Пловдив. „Него да ви го обещае друг“, отсече Борисов.