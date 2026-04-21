Бойко Борисов: Не смятам да подавам оставка

Според него партньорствата с ДПС и ПП–ДБ са стрували на ГЕРБ около 200 хиляди гласа общо и са сред причините за по-слабия резултат

ГЕРБ с първа пресконференция след изборите. Партията се връща към твърд десен курс в опозиция

ГЕРБ даде първата си пресконференция след изборите, на която лидерът на партията Бойко Борисов заяви, че няма да подава оставка и че формацията ще остане в опозиция, като се върне към ясно изразен десен и антикорупционен профил.

„При този резултат можем да пожелаем на Румен Радев успех и добрите му намерения да се сбъднат – сега имаме абсолютно еднолично управление и всички добри намерения на това управление могат да се сбъднат без никой да им пречи“, заяви Борисов.

Той допълни, че при настоящата конфигурация управляващите разполагат с президент, мнозинство и институционална подкрепа, което им дава пълна възможност да реализират политиките си.

Лидерът на ГЕРБ беше категоричен, че няма да подава оставка след изборния резултат. По думите му партията трябва да бъде изведена през периода на опозиция. Борисов отчете, че сътрудничеството с други политически сили е довело до отлив на подкрепа. Според него партньорствата с ДПС и ПП–ДБ са стрували на ГЕРБ около 200 хиляди гласа общо и са сред причините за по-слабия резултат.

Томислав Дончев също отчете необходимост от вътрешен анализ на резултатите. По думите му по-слабият вот е следствие от „неодобрени партньорства“ и отдалечаване от център-дясната линия. „Получихме заслужено наказание. Отредиха ни ролята на опозиция, ще я изпълняваме достойно“, заяви той и допълни, че партията се връща към курс център-дясно с акцент върху бюджетна консолидация.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров заяви, че партията трябва да запази десния си профил и да избягва „безпринципни коалиции“, които водят до загуба на доверие. Той подчерта, че ГЕРБ ще работи за силно дясно представителство и ще подкрепя политики, насочени към борба с корупцията, както и сътрудничество с други десни формации.

