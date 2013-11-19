Блок се вдигна срещу майстори- измамници

Изгониха мургавите дюлгери, които искали да ги врътнат с ремонт на покрив

Внимавайте, фирмата е „Ранджи- Горан Георгиев”, бригадата е плъзнала навсякъде



Това е бригадата на Ранджи, малко преди да бъде изгонена Жителите на блок зад мола се вдигнаха на оръжие срещу меко казано съмнителни майстори, научи Под тепето от читатели. Хората от високата жилищна сграда зад търговския комплекс изгониха мургави дюлгери, които, по думите им, искали да ги измамят по популярната напоследък схема с ремонт на покрив. Участниците в акцията дори ни пратиха снимки, за да предупредят

аудиторията ни за бдителност, като визуализират физиономиите и колите на хората от бригадата. Тези типове, някои от тях от Северна България, други от София, дойдоха с няколко коли и бус. Ставаше въпрос за ремонт на съвсем малко парче от покривa, но след първоначалния им оглед се оказа твърде голямо. Това ни се стори подозрително, а и домоуправителят реагира на момента. Информирахме се през интернет за така популярните

измами с хидроизолация и ремонт на покриви и решихме да не ги допускаме до блока, разказва будният ни читател.



Бусът на бригадатаНаскоро двама подобни измамника попаднаха в ареста, тъй като жилели възрастни хора с обещания за ремонтни дейности на много ниски цени, за които всъщност смъквали по няколко кожи. Схемата работи така- шмекерите се представят

за служители на реална фирма, която извършва такива услуги. Правят устна договорка с клиентите си, започват ремонта, а по някое време настояват за подписване на договор под предлог, че дружеството дава 10-годишна гаранция на изолацията. В него цената на услугата не се упоменава. Поръчителят се хваща,

Една от колите на дюлгеритеподписва, а схемаджиите допълват собственоръчно цената, която надвишава договорената с пъти. При реакция от страна на ужиления- следвали заплахи.

Хората, които ни пратиха снимките, ни пуснаха и името на фирмата, от която се представяла мургавата бригада- „Ранджи- Горан Георгиев”, регистрирана в столичния квартал Обеля. С малко търсене в мрежата се оказа, че интернет гори от тези типове. В специализирани сайтове за строителни дейности и за измами се събират десетки коментари от пострадали хора, които потвърждават всичко гореописано. Освен с покриви, те се занимавали и със саниране и шетали на териториите на почти всички области. Явно в момента, в който направят удар, се местят. Ето какво гласи коментар в сайт за измами:

ВНИМАНИЕ!!!!

в района на София действа циганска банда (около 20 ) строители, които предлагат саниране на жилища изгодно.

След като съседът се съгласи започнаха едни погроми по общите части на входа, подмушнаха му договор и той наивно го подписал.

Обраха го посред бял ден. Хора пазете се от случайно преминаващи цигани санировачи, излзли му с номера, че им останали материали и затова ще е евтино. До колкото разбрах, договорът е от фирма, регистрирана в София с адрес в кв. Обеля, собственик Горан Георгиев или Георги Горанов не разбрах точно…