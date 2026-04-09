Близо 90 000 евро за купуване на гласове откри МВР при акция в Пловдив

Мащабна полицейска операция срещу изборни нарушения е проведена в Пловдив, при която са задържани двама мъже с близо 90 000 евро в брой, предназначени за купуване на гласове. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.

Акцията е започнала след оперативен сигнал, че лица теглят големи суми от банков клон с цел влияние върху предстоящите избори. Полицията е реагирала незабавно, като двамата са били проследени и задържани на паркинг на голяма търговска верига в града.

При обиск у тях са открити 88 720 евро, укрити в раници. По данни на МВР задържаните са криминално проявени и осъждани, включително за престъпления, свързани с пране на пари.

От вътрешното министерство посочват, че случаят не е изолиран и има информация за по-широка схема с участието на организирана мрежа. Разследването продължава.

„Няма да позволим вотът на гражданите да бъде подменен“, заявяват от МВР и подчертават, че действията срещу купуването на гласове ще продължат с пълна сила.

Снимки: Георги Кандев /Фейсбук