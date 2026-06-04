След изпита по български език и литература, днес четвъртокласниците в цялата страна полагат национално външно оценяване по математика. В Пловдивска област на теста се очаква да се явят 5955 ученици, които тази година завършват началния етап на образованието си.

Изпитът започна в 10 часа, като за организацията му са ангажирани 150 училища в региона. Учениците са разпределени в 519 изпитни зали, а за децата със специални образователни потребности е предвидено допълнително време за работа.

Тестът съдържа 25 задачи, които проверяват усвоените математически знания и умения от началния курс, както и способността на учениците да прилагат логическо мислене при решаването на различни казуси. За работата си децата използват химикал с черен цвят, а при необходимост могат да си служат и с молив, гума, линия, пергел и триъгълник.

Днешното външно оценяване се провежда при засилени мерки за сигурност. Мобилните телефони и електронните устройства се оставят извън работното място под контрола на квесторите, а учениците нямат право да напускат изпитната зала през първите 30 минути от началото на теста.

Изпитът идва ден след националното външно оценяване по български език и литература, което в Пловдивска област премина при извънредна ситуация в Кричим заради получен сигнал за поставено взривно устройство в училище. Благодарение на своевременната реакция на институциите изпитният процес не беше прекъснат и учениците успяха да приключат работата си спокойно.

Данните от първия изпит показват, че от общо 5946 допуснати четвъртокласници в областта са се явили 5598, докато 348 ученици са отсъствали.

Както и при изпита по български език, работите по математика ще бъдат сканирани и оценени независимо от двама проверители чрез електронна система. Максималният резултат е 100 точки.

Окончателните резултати от националното външно оценяване в четвърти клас ще бъдат обявени до 15 юни в електронната платформа на Министерството на образованието и науката.