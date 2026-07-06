12 души са ранени, полицай е пострадал, а полицията и жандармерията проверяват махалата за незаконна търговия, наркотици и нарушения

По думите на старши комисар Костадинов част от жилищата са общинска собственост, а други са без установен статут, но и в двата случая има проблеми със законността

Между 250 и 300 души са участвали в масовите безредици между две ромски фамилии в Асеновград, разиграли се малко след полунощ срещу понеделник. При инцидента са пострадали 12 души с леки наранявания след стрелба с въздушна пушка, ранен е и полицейски служител, а до момента са задържани осем души.

Това съобщи директорът на ОДМВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов, който ръководи действията на място.

По думите му до директен физически сблъсък между двете групи не се е стигнало. Участниците са се замеряли с камъни, бутилки и различни предмети, а от едната страна е стреляно с въздушна пушка, която вече е иззета като веществено доказателство. Всички ранени са с повърхностни травми и са освободени след медицински преглед. Пострадалият полицай е в добро общо състояние.

Според полицията конфликтът е ескалирал буквално пред очите на полицейски патрул, разположен в квартала след предишни инциденти. Старши комисар Костадинов определи действията на участниците като „изключително дръзки и цинични“.

По данни на МВР напрежението между двете фамилии тлее още от Гергьовден. Само в петък отново е имало сериозен конфликт, при който двама души са били задържани, а срещу тях е образувано бързо производство за закана за убийство. След този случай в ромската махала са били разположени полицейски постове, но това не е предотвратило новата ескалация.

И днес в квартала продължава мащабна специализирана операция с участието на почти всички структури на ОДМВР – Пловдив, Главна дирекция „Жандармерия“, Специализирания отряд за борба с тероризма и служители на Националната агенция за приходите. Освен издирване на участници в безредиците се извършват проверки за наркоразпространение, незаконна търговия, акцизни стоки без бандерол и други нарушения.

По информация на полицията вече са установени нарушения в търговски обекти, включително липса на необходимите разрешителни и съхранение на цигари без бандерол.

Щетите по улица „Мургавец“, където се е разиграл конфликтът, са значителни. На място има счупени прозорци на къщи и разпилени предмети, останали след безредиците.

От полицията обърнаха внимание и на незаконното строителство в района. По думите на старши комисар Костадинов част от жилищата са общинска собственост, а други са без установен статут, но и в двата случая има проблеми със законността. Той призова общината и останалите компетентни институции да предприемат действия за решаването на проблема.

Към момента обстановката в ромската махала е спокойна, но засиленото полицейско присъствие остава.