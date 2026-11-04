Близнаците Динкови излизат от затвора, майката на Митко от Цалапица събира подписи за доживотна присъда

Борислав и Валентин Динкови са изтърпели по-голямата част от наказанията си за укривателство заради приспадане на ареста и работа зад решетките. Как реагираха близките на убития?

Близнаците Борислав и Валентин Динкови, осъдени за укривателство по делото за убийството на Димитър Малинов от Цалапица, се очаква да излязат от затвора в близките месеци. Новината предизвика остра реакция от майката на убития младеж Атанаска Бакалова, която отново настоява за справедливост.

В публикация в социалните мрежи Бакалова изрази възмущението си от предстоящото освобождаване на двамата братя.

„Скоро излизат тези два екземпляра! Нямат право и място навън сред нас!“, написа тя.

Майката на Митко посочва, че двамата са участвали активно в убийството на сина ѝ. По думите ѝ първо на свобода ще излезе единият от тях, а е възможно и двамата да бъдат освободени по едно и също време.

Бакалова сподели и снимка на близнаците, за която твърди, че е направена след убийството, по време на почивката им в Приморско.

Защо близнаците излизат толкова скоро

Борислав и Валентин Динкови бяха задържани на 31 юли 2023 г. Първоначално Районният съд им наложи по 3 години лишаване от свобода за укривателство, но през март 2025 г. Окръжният съд в Пловдив увеличи наказанията им.

Борислав Динков получи 4 години и 6 месеца затвор, а Валентин Динков – 4 години. – Увеличиха присъдите на близнаците от Цалапица.

Въпреки увеличените присъди двамата вече са изтърпели значителна част от наказанията си. Причината е, че времето, прекарано в предварителния арест, се приспада от присъдата. Допълнително съкращаване на срока се получава и от положения труд в затвора, при който два работни дни се зачитат за три дни лишаване от свобода.

Според актуалната информация Валентин Динков се очаква да бъде освободен през следващите месеци, а брат му Борислав – приблизително месец след него.

Майката на Митко с петиция за доживотен затвор

Паралелно с гневната си реакция Атанаска Бакалова разпространи петиция, озаглавена „Доживотен затвор за убийството на Димитър Малинов“.

Викове „Убийци!“ и протест преди делото срещу близнаците от Цалапица

В призива към нея тя настоява убийството на сина ѝ да не остане безнаказано и извършителят да понесе най-тежкото наказание, предвидено от закона. Към момента петицията е събрала 5696 подписа.

Архивите за убийството на Димитър Малинов

24-годишният Димитър Малинов беше убит на 20 юли 2023 г. в Цалапица. За убийството беше осъден Рангел Бизюрев, който получи окончателна присъда от 17 години лишаване от свобода.

След престъплението тялото на младежа беше укрито и заровено в землището на селото. Близнаците Динкови бяха осъдени за участието си в прикриването на убийството.

Близнаците от Цалапица не са нанасяли удари на убития Димитър

Предстоящото им освобождаване отново поставя въпроса за справедливостта на наказанията по делото, което продължава да предизвиква силен обществен отзвук в Цалапица и страната.