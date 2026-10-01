Близки до Илиян Филипов: Не е ходил с охрана и не е споделял за заплахи

Йордан Арабаджиев и Здравко Димитров разказаха за последните си срещи с убития пловдивски предприемач

Йордан Арабаджиев и Здравко Димитров разказаха за последните си срещи с убития пловдивски предприемач

Убийството на пловдивския предприемач и президент на „Ботев“ Илиян Филипов продължава да се разследва, а въпросите около възможния мотив за престъплението остават без отговор. Междувременно хора, които са го познавали, разказват за него като за човек, който не е споделял да се чувства застрашен и не е използвал охрана.

Пред bTV председателят на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев, който познава Филипов от повече от 20 години, го определи като лидер и визионер в транспортния бизнес. По думите му успехът на предприемача е резултат от много работа, а не от политическа или друга протекция.

„Той знаеше номерата на всеки един камион и кой шофьор го кара. Филипов беше надежден партньор и стоки за милиони долари могат да стигнат докъдето и както трябва.“

Арабаджиев заяви, че не знае Филипов да е имал конфликти с политически лица или кръгове, както и да е бил обект на натиск. Той допусна, че конкуренти в бизнеса може да не са го харесвали, но подчерта, че Филипов е водил сравнително свободен начин на живот – не е ходил с охрана и редовно е карал велосипед в гората.

„Мислите ли, че бизнесът за Пловдив, е сдружение, в което ще изберат председател с лоша репутация. Илиян Филипов беше лидер и работеше за каузата на превозвачите. Не знам защо са го убили“, посочи Арабаджиев. Той подчерта, че различните версии за престъплението трябва да бъдат проверени от разследващите органи и посочи, че не познава човека, който вчера беше задържан в София.

„Ще запомня Илиян като лидер, визионер и човек с голямо сърце“, каза той, като подчерта, че освен професионалните отношения двамата са били и близки приятели.

„Не ми е споделял за заплахи“

Подобни впечатления сподели и бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров. Той разказа пред БНТ, че за последно се е видял с Филипов на стадион „Ботев“, като тогава предприемачът бил в добро настроение.

„Нищо не ми подсказваше, че Илиян е притеснен“, каза Димитров.

По думите му Филипов никога не е споделял за заплахи или проблеми и не е използвал охрана. Двамата са се срещали многократно, като според Димитров разговорите им винаги са били положителни.

Бившият кмет заяви и че не познава задържания по случая мъж, за когото се твърди, че е бил бивш служител на Филипов. По информация, цитирана от БНТ и други медии, задържаният е 51-годишният Славчо Магеров. Данните за ролята му в убийството са част от разследването и към този момент трябва да се разглеждат като версия на разследващите.