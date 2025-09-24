Благомир Коцев от ареста: Няма да предам варненци

“ Няма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание. Такъв натиск имаше, но за това ще говоря друг път“. Това написа в писмо от ареста кметът на морската столица Благомир Коцев, който късно снощи окончателно бе задържан под стража с решение на Софийският апелативен съд. То е качено в личния му профил във Фейсбук, а поста в момента се споделя масово от потребители на социалната мрежа. Текстът е публикуван от човек, който има достъп до администрацията на профила на Коцев.

Ето цялото писмо без редакторски намеси:

„Няма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание. Такъв натиск имаше, но за това ще говоря друг път.

Вчера за пореден път прокуратурата и съдът ме оставиха в ареста с основния мотив, че съм кмет и така мога да повлияя на разследването. Отговорът ми беше: „Ако смята така, нека прокуратурата сама да поиска отстраняването ми, но да ме пуснат при семейството ми“.

Заявих, че до края на октомври, когато изтича отпускът ми, нямам намерение или желание да се връщам в Общината, така че КПК може спокойно да си разследва.

Но ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане. Нека Прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори.

Ако борбата с корупцията, монополите, Пламенките и обвиненията, вкарващи хора в ареста на база Една-Жена-Каза изискват нова изборна победа, нека я постигнем заедно със свободните хора на Варна!“