Бизнесът за Пловдив застана зад „Прогресивна България“

Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ застана зад хората в листата на „Прогресивна България“ в официалното представяне на кандидатите за народни представители от коалицията в Малката Базилика снощи. Някои от най-ярките представители на организацията, обединяваща структуроопределящи фирми в града, присъстваха на вчерашното събитие, с което ясно заявиха подкрепата си към формацията на Румен Радев.

Там бе директорът на „Бизнесът за Пловдив“ Александър Стайков, а един от съучредителите на организацията Любозар Фратев дори прочете обръщение към хората от листата на „Прогресивна България“, в което категорично заяви своята лична позиция в подкрепа на коалицията.

Представените от координатора на „Прогресивна България“ в града Ангел Стоев кандидати за депутати бяха аплодирани от собственика на ПИМК Илиян Филипов, шефа на ХЪС Иван Асенов, собственика на Даикс СОТ Атанас Пешев, Стойно Рогачев от Атаро клима, Иван Фратев, италианския бизнесмен Микеле Санторели и много други. На представянето на листата бяха и представители на клъстера Тракия икономическа зона, представени и в самия списък с кандидати на „Прогресивна България“ в лицето на втората в него Катя Стайкова.

Подкрепата си към хората на Радев в Пловдив със своето присъствие заявиха и бивши общински съветници от БСП, сред които Николай Радев, както и настоящите членове на местния парламент Димитър Арнаудов и Николай Гюров от Независими за Пловдив, Славчо Атанасов и Владимир Кисьов от Съединени за Пловдив. Присъства и бившият депутат от ПП Росен Костурков.

Водачът в листата на „Прогресивна България“ Владимир Николов начерта няколко основни теми за града, зад които са се обединили всички в листата- водата, чистотата на въздуха и развитието на Летище Пловдив. “ Ще работим за това Пловдив да пие чиста вода от каскадата Доспат-Въча. Колкото до чистотата на въздуха в града- тя е пряко свързана с трафика, а едно от важните решенията в тази посока е възможно най-бързото реализиране на проекта за Околовръстното“, посочи волейболната легенда. Той допълни, че Пловдив трябва да има отлична транспортна свързаност с икономическите зони около града и че превръщането на Летище Пловдив в модерен европейски транспортен хъб е един от топ приоритетите на „Прогресивна България“.

Ето всички кандидати на коалицията, представени официално вчера в Малката базилика:

1. Владимир Николов

Владимир Николов е емблематична фигура в българския спорт и един от най-успешните капитани в историята на националния волейболен отбор. Дългогодишен капитан на националния отбор на България, с който печели множество отличия на световно и европейско ниво. Професионалният му път включва 14-годишен управленски опит като мениджър и ръководител в структурите на волейболен клуб „Левски“, където работи активно за развитието на детско-юношеския спорт и професионалното направление. Завършва висшето си образование в Националната спортна академия със специалност „Учител и треньор“. Експертизата му съчетава спортна дисциплина с доказани лидерски качества и умения за управление на екипи и големи спортни проекти. Владимир Николов владее пет чужди езика – сръбски, руски, английски, френски и италиански.

2. Катя Стайкова

Катя Стайкова е водещ експерт в областта на икономическото развитие и изпълнителен директор на Клъстер „Тракия икономическа зона“ – стратегически проект с международно значение. С богат опит в комуникациите, бизнеса и публичните политики, тя активно работи за привличането на инвеститори и за разширяването на партньорствата между България и глобални пазари, включително Китай. Завършила икономика и социология, Стайкова е сред ключовите лица, допринасящи за утвърждаването на региона като водещ индустриален център.

3. Петър Тодоров

Петър Тодоров е доказан професионалист в системата на сигурността с дългогодишен опит в ръководни позиции. Преминал през престижни военни и полицейски обучения, той изгражда кариера в криминалната полиция и достига до едни от най-високите постове в МВР – директор на ОДМВР – Пловдив и главен секретар на министерството. Тодоров е разпознаван като лидер с висока експертиза в управлението на обществения ред и сигурността.

4. Стефан Свиленов

Стефан Свиленов съчетава две силни професионални направления – авиация и право. Като капитан в международна авиокомпания той носи отговорност за безопасността на хиляди пътници, а юридическият му опит го прави ценен експерт в областта на регулациите и корпоративното управление. Работил е като юрисконсулт в големи енергийни компании и като ръководител по съответствие и одитор в авиационния сектор. Свиленов е пример за модерно, мултидисциплинарно лидерство.

5. Даниела Николова-Кършева

Даниела Николова-Кършева е утвърден юрист и опитен администратор с кариера, обхващаща както частния сектор, така и ключови държавни институции. Работила е като адвокат в областта на търговското и гражданското право, а впоследствие заема ръководни позиции като заместник областен управител на Пловдив, заместник-директор на РЗОК – Пловдив и директор в Агенцията по вписванията в Пловдив. Тя е професионалист с доказани управленски умения и задълбочена правна експертиза.

6. Нели Делкова Карабахчиева

Нели Карабахчиева е уважаван педагог и хореограф, посветила кариерата си на съхраняването и популяризирането на българския фолклор. Дългогодишен преподавател в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив, тя е и председател на сдружение „Фолклорен свят – Седенчица“ и художествен ръководител на ансамбъл „Седенчица“. Завършила АМТИИ и Пловдивския университет, Карабахчиева е сред най-активните посланици на българските традиции и танцово изкуство.

7. Христо Симеонов

Христо Симеонов е специалист с широк профил в областта на финансите, човешките ресурси и европейските проекти. Кариерата му започва в Министерството на отбраната, а по-късно заема ръководни позиции в частния сектор. Днес управлява консултантска компания, която подпомага бизнеса в разработването и управлението на европейски програми и в изграждането на ефективни HR политики. Симеонов е професионалист с висока експертиза и стратегическо мислене.

8. Петър Денчев

Петър Денчев е предприемач с визия и активен участник в развитието на строителството, туризма и индустрията в региона. Носител е на специалната награда „Сграда на годината“ и председател на Сдружението на пловдивските хотелиери. Съосновател е на инициативи за устойчиво развитие и бизнес иновации. Преди предприемачеството е професионален футболист, част от младежкия национален отбор. Завършил маркетинг и бизнес администрация, Денчев продължава да надгражда знанията си в инженерното управление.

9. Боян Стойков

Боян Стойков е бизнесмен и ръководител с дългогодишен опит в развитието на търговски и бизнес структури. Работил е като управител, съдружник и изпълнителен директор в различни компании, като успешно ръководи екипи и бизнес процеси. Завършил бизнес администрация, той е ориентиран към устойчив растеж и модерни управленски практики.

10. Милена Христова

Милена Христова е юрист с богат опит в корпоративното управление и правната практика. Работи като главен юрисконсулт и председател на Управителния съвет на браншова организация на производителите на лекарствени продукти. Паралелно управлява частни компании в сферата на бизнеса и логистиката. Завършила право в Софийския университет, Христова е професионалист с висока правна култура и стратегическо мислене.

11. Петя Райчева

Петя Райчева е педагог и психолог с дългогодишен опит в образованието и социалната работа. Работила е като учител, преподавател по английски език, училищен психолог и педагогически съветник. Участвала е в проекти за подкрепа на деца и семейства. Завършила Пловдивския университет, тя притежава квалификации като педагог и психолог-консултант и допълнителни обучения в областта на образователната и еволюционната психология.

12. Веселина Карапеева

Веселина Карапеева е директор и дългогодишен педагог с ключова роля в развитието на математическото и технологичното образование в Пловдив. Била е учител по информатика в МГ „Акад. Кирил Попов“ и старши експерт в Регионалното управление на образованието. Днес ръководи Математическата гимназия в Пловдив, като работи за модернизацията и високите стандарти в обучението. Завършила е математика и информатика в Пловдивския университет.

13. Тома Цилев

Тома Цилев е професионалист с доказан опит в управлението на спортни организации и стратегическото развитие на клубни структури. Кариерата му започва като старши юрисконсулт в Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, след което преминава в ръководния екип на ПФК „Локомотив Пловдив“. Днес е изпълнителен директор на клуба и играе ключова роля в модернизацията, управлението и устойчивото развитие на организацията. Притежава магистърски степени по право и спортен мениджмънт.

14. Георги Костов

Георги Костов е иновативен професионалист, съчетаващ експертиза в софтуерното инженерство и правото. Като старши софтуерен инженер в банковия сектор участва в разработването на високотехнологични мобилни решения и системи за киберсигурност. Преди това практикува като адвокат в областта на гражданското, търговското и административното право. Развива предприемачески проекти, насочени към дигитализацията на правните услуги. Активно се занимава и с пчеларство, подкрепяйки инициативи за опазване на природата и устойчиво земеделие.

15. Теодора Иларионова-Вълева

Теодора Иларионова-Вълева е специалист по логистика и международна търговия с опит в динамична международна среда. Работила е по координацията на сложни логистични процеси, анализ на данни и управление на доставки, като поддържа активни партньорства с глобални компании. Завършила е „Интернационално развитие“ във Виенския университет и е сред младите експерти, ориентирани към модерни, устойчиви и ефективни бизнес решения.

16. Ивайло Сираков

Проф. д-р Ивайло Сираков е водещ учен и преподавател в областта на екологията и управлението на околната среда. Завършил Тракийски университет – Стара Загора, той придобива бакалавърска, магистърска и докторска степен, а днес е професор в същия университет. Работил е като изследовател в Цюрихския университет по приложни науки в Швейцария. Автор е на над 75 научни публикации, два учебника и няколко патента. Участва активно в международни и национални научни проекти и е сред водещите експерти в своята област.

17. Сийка Димчева

Д-р Сийка Димчева е уважаван специалист по обществено здраве с дългогодишен опит в епидемиологията и здравната администрация. Кариерата ѝ преминава през ХЕИ в Свиленград, Карлово и Пловдив, след което заема ключови експертни и ръководни позиции в регионалните здравни структури. Била е директор на дирекция „Медицински дейности“, главен секретар и по-късно директор на РЗИ – Пловдив (2021–2024). Завършила е медицина и право, има специализации по епидемиология, социална медицина и здравен мениджмънт, както и докторска степен по трудова медицина.

18. Иван Шиков

Иван Шиков е ветеринарен лекар с богат опит в управлението на здравеопазването на животните и контрола на храните. Работил е като официален ветеринарен лекар, началник на отдел „Здравеопазване на животните“ и директор на ОДБХ – Пловдив. По-късно заема ръководни позиции в Българската агенция по безопасност на храните, включително заместник изпълнителен директор и изпълнителен директор. Притежава магистърска степен по ветеринарна медицина и ветеринарна администрация и е сред водещите експерти в сектора.

19. Елена Кантарева-Дечева

Проф. д-р Елена Кантарева-Дечева е изтъкнат художник-реставратор и преподавател с над 30 години опит в опазването на културното наследство. Специализира в консервацията на антични мозайки и ръководи ключови реставрационни проекти в Пловдив, включително Епископската базилика на Филипопол и Малката базилика. От 2021 г. е директор на Общински институт „Старинен Пловдив“, където активно работи за съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на града. Преподава във Факултет „Изобразителни изкуства“ на АМТИИ.

20. Светослав Георгиев

Д-р Светослав Георгиев е лекар с впечатляваща кариера, обединяваща клинична практика, военномедицински опит и академична дейност. Работил е във Военномедицинска академия – Пловдив, където заема ръководни позиции, включително началник на УНГ отделение и на Консултативно-диагностичния блок. Има опит като авиолекар във Военновъздушните сили. В момента е асистент във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – Пловдив и докторант в катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“. Притежава специалности по авиационна медицина и УНГ болести и магистратура по здравен мениджмънт.

21. Ерай Каймакам

Ерай Каймакам е лекар в Клиниката по урология към УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, с активна роля в клиничната практика, обучението на студенти и работата със социално уязвими групи. Участва в подготовката на бъдещи медици в Медицинския симулационен тренировъчен център към Медицински университет – Пловдив. Автор е на научни публикации, представяни на национални и международни форуми. Продължава обучението си в магистърска програма по здравен мениджмънт и е силно ангажиран с обществени каузи в сферата на здравеопазването и образованието.

22. Веселин Димитров

Веселин Димитров е специалист по здравен мениджмънт и административно управление с опит в ръководството на лечебни заведения и болнични структури. Работил е като административен директор и мениджър в здравния сектор, а в момента заема ръководна административна позиция в Медицински университет – Пловдив. Притежава висше образование по право и здравен мениджмънт и е утвърден експерт в управлението на здравни институции.

23. Иван Кляшев

Иван Кляшев е специалист по маркетинг и международен бизнес с активна роля в развитието на логистични и митнически услуги. Като маркетинг мениджър отговаря за стратегическото позициониране, партньорските отношения и внедряването на нови дигитални решения. Участва в бизнес организации и заема ръководни позиции в индустриални и търговски структури. Завършил е международен бизнес в Regent’s University London и има магистърска степен по митническо разузнаване и разследване.

24. Илия Гатев Илия Гатев е икономист с дългогодишен професионален опит в сферата на финансите, счетоводството и вътрешния одит. Завършва средното си образование в СУ „Никола Вапцаров“ с отличен успех, а по-късно придобива магистърска степен по финанси и кредит в Университета за държавни финанси в Москва. От 2017 г. е изпълнителен директор на най-голямото стоково тържище за плодове и зеленчуци в България. Паралелно с професионалната си дейност участва активно и в местното самоуправление като общински съветник в Общин